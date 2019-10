"Fórum de Combate à Corrupção" está com inscrições abertas

Priscilla Porangaba, com informações do MP-MS

Membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) e entidades convidadas podem se inscrever, até o dia 24 de outubro, no “Fórum de Combate à Corrupção”, promovido pela Escola Superior do Ministério Público (ESMP-MS).

O evento será realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Auditório Dr. Nereu Aristides Marques, no edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

Na abertura do evento (31), o Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner de Campos Rosário, ministrará a palestra “O combate à corrupção no Brasil e a Lei nº 12.846/2013 Lei Anticorrupção”, mediada pelo Procurador-Geral de Justiça do MPMS, Paulo Cezar dos Passos.

Na sexta-feira (1º), o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas Nascimento discorrerá sobre “O papel dos órgãos de controle no combate à corrupção sistêmica”. A mediação será feita pela Procuradora de Justiça e Diretora-Geral da ESMP-MS, Jaceguara Dantas da Silva.

Na sequência, o Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Antonio Henrique Graciano Suxberger abordará “A atuação do MP no combate à corrupção”. A mediação será feita pelo Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do PGJ, Alexandre Magno Benites de Lacerda.

