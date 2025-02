Frigorífico abre 200 vagas de emprego em Dourados; veja como se candidatar

A Seara, empresa da JBS, está com um processo seletivo aberto para a cidade de Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul. Ao todo, são 200 vagas para atuar em uma nova linha de produção e com início imediato. Não é necessário ter experiência profissional.

Como se candidatar?

Os interessados devem comparecer na sede da JBS, localizada no km 6 da BR-163 em Dourados, das 7h às 11h30 e das 13h às 17h, portando documentos pessoais como RG e CPF, e comprovante de residência, além de certificado de vacinação atualizado.

Quais são os benefícios?

Entre os benefícios oferecidos estão: vale-alimentação, gympass, prêmio por assiduidade e vale-transporte.

Mais informações podem ser ibtidas pelo telefone (67) 3411-2047.

