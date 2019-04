Frigorífico oferece vagas com salários de até R$ 2,5 mil

Nesta semana, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) seleciona candidatos com experiência para preencher 41 vagas em frigorífico na capital. Confira as ocupações, número de vagas e requisitos:

Auxiliar de limpeza (2 vagas) – ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em carteira. Será responsável pela distribuição de uniformes aos colaboradores, zelar pelo patrimônio da empresa efetivando a conservação do pátio toaletes e demais estruturas prediais. O salário é de R$ 1.080,00 e vale-transporte.

Auxiliar de linha de produção (19 vagas) – ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em carteira. Das 19 vagas seis serão para auxiliar de produção de máquina a vácuo; quatro de auxiliar de produção de embalagem primária; uma para auxiliar de produção de máquina skinner; duas para auxiliar de produção de embalagem secundária; uma para auxiliar de produção de montagem de pallets; uma para auxiliar de produção estoquista; uma para auxiliar de produção guardador de carcaças; uma para auxiliar de produção para lavagem de caixas e carretilhas e umapara auxiliar de produção para descarte de despojos. O salário é de R$ 1.080,00 e vale-transporte.

Balanceiro (2 vagas) – ter ensino médio completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em carteira. Uma das vagas é para balanceiro de produção para realizar pesagem de produção(carne desossada) e a outra é para balanceiro de tendal para realizar pesagem de mercadorias(carne com osso) e também realizar pesagens nas expedições de carne com osso e caixaria. O salário é de R$ R$ 1.552,50 e vale-transporte.

Desossador (8 vagas) – ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada. O profissional deve realizar desossa de peças bovinas (dianteiro,traseiro e ponta de agulha). O salário é de R$1.600,00 e vale-transporte.

Inspetor de linha de produção (1 vaga) – ter ensino médio completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada.Ele deve responder ao fiscal federal agropecuário, responsável pela planta, realizar rotinas da área(acompanhamento de produção carregamentos e demais atividades). O salário é de R$ R$ 1.500,00 e vale-transporte.

Lombador em matadouro (2 vagas) – ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira na função para auxiliar carga e descarga de mercadorias(carne com osso, dianteiro/traseiro/ponta de agulha). Salário de R$ 1.500,00 mais vale-transporte.

Operador em Caldeira (1 vaga) – ter ensino médio completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada. É imprescindível ter curso profissionalizante na área. O salário é de R$ 2.253,49 e vale-transporte.

Retalhador de carne (4 vagas) – ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada. O retalhador realiza refile de peças bovinas(contra filé, acém, ponta de agulha). O salário é de R$ R$ 1.400,00 mais vale-transporte.

Serrador de parte dianteira (1 vaga) – ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira na função para realizar serragem de peças (contra filé, acém e ponta de agulha). O salário é de R$ 1.600,00 mais vale-transporte.

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga) – ter ensino médio completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada. Será responsável pelo SESMT da filial Campo Grande, é necessário ter cursos profissionalizantes na área. Salário de R$ 2.000,00 e vale-transporte.

Os interessados, que atendam aos requisitos acima descritos, devem realizar seu cadastro na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de maio, 2.773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Todos os serviços são gratuitos. Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Não serão aceitos cadastros por telefone ou currículos por e-mail.

