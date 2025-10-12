Menu
Oportunidade

Fundação de Cultura oferta oficina gratuita de 'Vídeo com Celular'

As datas disponíveis são para 18 e 25 de outubro, das 14h às 17h

12 outubro 2025 - 12h45Luiz Vinicius

O Centro Cultural José Octávio Guizzo, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, (FCMS), oferece gratuitamente a "Oficina de Vídeo com Celular e IA" que faz parte do Curso de Fotografia do Museu da Imagem e do Som de MS.

O curso já foi oferecido neste sábado, dia 11, e agora, as datas disponíveis são para 18 e 25 de outubro, os dois próximos finais de semana, das 14h às 17h.

A atividade apresenta ferramentas voltadas para a criação e edição de vídeos em nível introdutório. A proposta da ação é adaptar os conteúdos de criação de vídeos para o celular com auxílio de Inteligência Artificial (smartphone e tablets - dispositivos móveis ou "mobile").

Serão abordados durante a atividade dois aspectos da criação de vídeos: as ferramentas de criação “analógicas”: roteiro, story board, conceito de “corte” e também as ferramentas digitais: recursos de edição e tendências de criação nos vídeos, como por exemplo, o B-roll e ferramentas de inteligência artificial como o Flow do Google e o Fliki.AI.

A experiência será voltada a iniciantes em fotografia e público em geral que gostariam de uma introdução a produção de vídeos que podem ajudar a promover o marketing de pequenos negócios ou pessoal.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em https://forms.gle/hctFTkKehV1ZbeFD6.

Serviço:

  • Oficina de Vídeo com Celular e IA – Curso de Foto
  • Período: 18 e 25 de outubro de 2025, das 14h às 17h
  • Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo
  • Rua 26 de Agosto, 453 - Centro, Campo Grande

