FundaÃ§Ã£o Manoel de Barros abre inscriÃ§Ãµes para o programa 'Jovem em AÃ§Ã£o'

A Fundação Manoel de Barros abriu inscrições para o programa 'Jovem em Ação', para estudantes do Ensino Médio, que tem como objetivo oferecer atividades de transformação social, promoção de qualidade de vida, fortalecimento do vínculo familiar e do convívio social.

A iniciativa tem como objetivo contribuir para a formação de jovens autônomos, que saibam tomar decisões e intervir de forma positiva na sociedade, e promover o desenvolvimento de competências e habilidades que levem o jovem a buscar novas soluções para lidar com desafios em sua vida pessoal e profissional, além de realizar atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.

Com três edições já realizadas, a quarta terá início em abril e segue até dezembro deste ano, com encontros duas vezes por semana, onde os jovens terão acesso a conteúdos com base nos eixos temáticos de ´Autoconhecimento´, ´Consciência social´ e ´Planejamento de futuro e tomada de decisão´, além de acesso a temas como teatro e expressão corporal, interpretação de texto, conhecimento em sociedade, oratória, empreendedorismo, educação financeira, carreira e profissão.

O programa se inicia no dia 1 de abril, com a participação dos inscritos e seus familiares, professores e autoridades, com os encontros se iniciando oficialmente em 3 de abril, com encontros duas vezes por semana, na terça-feira e quinta-feira, das 13h15 às 16h15.

Antes da abertura oficial, o programa realizará oficinas extras nos dias 18, 20, 25 e 27 de março, com aulas de teatro, dança, artesanato e culinária.

Para se inscrever, basta entrar em contato com a Fundação Manoel de Barros pelo WhatsApp (67) 98166-0166. Para mais informações, acesse o portal oficial da organização ou entre em contato pelos telefones (67) 98166-0166 e (67) 98143-5679 e, pelas redes sociais Facebook e Instagram .

