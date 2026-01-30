Menu
Oportunidade

Funsat abre 1.148 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande

As oportunidades contemplam 107 funções, com vagas sem experiência, para PCDs e temporárias

30 janeiro 2026 - 07h30Sarah Chaves
Sede da Funsat, em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.148 vagas de emprego nesta sexta-feira (30), em Campo Grande, para candidatos com cadastro atualizado no sistema do órgão. As oportunidades contemplam 107 funções, distribuídas entre vagas com e sem exigência de experiência, além de postos destinados a PCDs e contratações temporárias.

O atendimento ocorre das 7h às 16h, na sede da Funsat. Para participar dos processos seletivos, o trabalhador passa inicialmente pela triagem do Sine, que define o possível encaminhamento às entrevistas com os empregadores.

Entre as funções com maior número de vagas estão Operador de caixa (128), Auxiliar de limpeza (106), Auxiliar de confecção (80), Repositor de mercadorias (68), Auxiliar nos serviços de alimentação (69) e Auxiliar de linha de produção (62). Há ainda oportunidades para Atendente de lanchonete (31), Operador de telemarketing ativo (50), Pedreiro (22), Estoquista (23) e Fiscal de prevenção de perdas (22).

Do total ofertado, 839 vagas não exigem experiência, ampliando o acesso de quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado. Para pessoas com deficiência (PCDs), são 93 vagas, com destaque para Auxiliar de confecção (80). Já as temporárias somam 37 oportunidades, incluindo Auxiliar de limpeza (14) e Garçom (10).

As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia, conforme a procura e o perfil dos candidatos.

