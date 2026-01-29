Menu
Funsat abre 1.230 vagas em Campo Grande nesta quinta-feira

A Fundação oferece oportunidades em 105 profissões, com vagas para candidatos com ou sem experiência e seleção exclusiva para PCD

29 janeiro 2026 - 07h30
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Funsat, por meio da Agência de Empregos, disponibiliza 1.230 vagas de trabalho nesta quinta-feira (29), em Campo Grande. As oportunidades abrangem 105 profissões e contemplam contratações em 128 empresas da Capital. As vagas são exclusivas para candidatos com cadastro atualizado no sistema do órgão.

Para o encaminhamento às entrevistas, o trabalhador passa por avaliação prévia na interface do Sine, onde é realizado o filtro de vagas que define o possível contato com as empresas recrutadoras.

Entre as oportunidades com apenas uma vaga disponível estão ajudante de cozinha (1), ajudante de eletricista (1), alinhador veicular (1), assistente de contadoria fiscal (1), atendente de padaria (1), auxiliar de lavanderia (1), babá (1), controlador de serviço de transporte rodoviário (1), fiscal de viagens (1), gerente comercial (1), jardineiro (1), office-boy (1), polidor de automóveis (1) e recepcionista atendente (1).

Na modalidade com treinamento remunerado, estão abertas 859 vagas que não exigem experiência anterior. Entre elas, açougueiro (3), ajudante de carga e descarga de mercadorias (8), atendente de lanchonete (30), auxiliar de linha de produção (67), frentista (4), repositor de supermercados (53) e vendedor interno (2).

O painel também reúne 42 vagas temporárias, distribuídas em cinco funções, com destaque para auxiliar de limpeza (14).

No recrutamento exclusivo para pessoas com deficiência, são ofertadas 94 vagas, incluindo auxiliar administrativo (1), auxiliar de confecção (80), auxiliar de limpeza (2), estoquista (1) e vigilante (10).

Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, ou pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837. A lista completa de vagas também está disponível no site da Prefeitura de Campo Grande.

