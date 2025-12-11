Menu
Menu Busca quinta, 11 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Oportunidade

Funsat abre 1.252 vagas e mutirão ocorre na sede e no Parque Ayrton Senna

Os destaques são para vagas de operador de caixa, atendente de lanchonete, motorista de ônibus e mais

11 dezembro 2025 - 07h50Sarah Chaves

A Funsat realiza nesta quinta-feira (11) um mutirão de captação de mão de obra para 148 profissões. Os atendimentos ocorrem simultaneamente na Agência de Empregos, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e no Parque Ayrton Senna, durante o período da manhã.

Na região Sul, a equipe também participa da cerimônia de juramento à bandeira para mil jovens de 18 a 19 anos alistados no Serviço Militar. No local, eles poderão consultar as vagas disponíveis no Painel Municipal de Intermediação. O atendimento será das 8h às 12h, com distribuição de senhas.

Nesta data, a Funsat divulga 1.252 vagas ofertadas por 173 empresas. Entre os destaques de vaga única estão almoxarife, analista de estoque, analista de negócios, economista analista financeiro, arte-finalista, assistente administrativo e social, auxiliar de manutenção predial, cozinhador de carnes, encarregado de obras, marceneiro, mecânico de motor a diesel e padeiro.

Para candidatos com perfil aberto há 864 vagas em triagem, com destaque para atendente de lanchonete (33), auxiliar de cozinha (5), classificador de grãos (5), fiscal de prevenção de perdas (6), motorista de ônibus (10), operador de caixa (162) e vendedor interno (12).

No recrutamento inclusivo para PCDs, há vagas para auxiliar administrativo (1) e auxiliar de limpeza (2), com atendimento exclusivo no Guichê 1 da Funsat.

A Agência também disponibiliza 48 vagas temporárias em oito profissões, conforme perfil registrado no Sine.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, camareira e atendente de lojas
Curso gratuito de departamento pessoal e RH estão com inscrições abertas na Capital
Oportunidade
Curso gratuito de departamento pessoal e RH estão com inscrições abertas na Capital
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Mais de 1.200 oportunidades de trabalho são disponibilizadas pela Funsat
Funtrab oferta 3.456 mil vagas nesta segunda-feira para 35 municípios
Oportunidade
Funtrab oferta 3.456 mil vagas nesta segunda-feira para 35 municípios
Funtrab oferta mais de 400 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande
Oportunidade
Funtrab oferta mais de 400 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande
F
Oportunidade
Funsat oferece 1.290 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Última Super Quarta do ano movimenta ofertas de emprego na Capital
Oportunidade
Última Super Quarta do ano movimenta ofertas de emprego na Capital
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece 1.243 vagas de emprego nesta terça-feira
Segundona começa com mais de 3 mil vagas disponíveis nas agências da Funtrab
Oportunidade
Segundona começa com mais de 3 mil vagas disponíveis nas agências da Funtrab
Funsat: Semana encerra com 1.314 vagas de emprego disponíveis na Capital
Oportunidade
Funsat: Semana encerra com 1.314 vagas de emprego disponíveis na Capital

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica