Funsat abre 1.252 vagas e mutirão ocorre na sede e no Parque Ayrton Senna

A Funsat realiza nesta quinta-feira (11) um mutirão de captação de mão de obra para 148 profissões. Os atendimentos ocorrem simultaneamente na Agência de Empregos, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e no Parque Ayrton Senna, durante o período da manhã.

Na região Sul, a equipe também participa da cerimônia de juramento à bandeira para mil jovens de 18 a 19 anos alistados no Serviço Militar. No local, eles poderão consultar as vagas disponíveis no Painel Municipal de Intermediação. O atendimento será das 8h às 12h, com distribuição de senhas.

Nesta data, a Funsat divulga 1.252 vagas ofertadas por 173 empresas. Entre os destaques de vaga única estão almoxarife, analista de estoque, analista de negócios, economista analista financeiro, arte-finalista, assistente administrativo e social, auxiliar de manutenção predial, cozinhador de carnes, encarregado de obras, marceneiro, mecânico de motor a diesel e padeiro.

Para candidatos com perfil aberto há 864 vagas em triagem, com destaque para atendente de lanchonete (33), auxiliar de cozinha (5), classificador de grãos (5), fiscal de prevenção de perdas (6), motorista de ônibus (10), operador de caixa (162) e vendedor interno (12).

No recrutamento inclusivo para PCDs, há vagas para auxiliar administrativo (1) e auxiliar de limpeza (2), com atendimento exclusivo no Guichê 1 da Funsat.

A Agência também disponibiliza 48 vagas temporárias em oito profissões, conforme perfil registrado no Sine.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

