Funsat abre 855 vagas sem exigência de experiência em Campo Grande

Ao todo a Fundação reúne 1.205 oportunidades distribuídas em 105 funções

28 janeiro 2026 - 07h30
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) intermedia, nesta quarta-feira (28), entrevistas de emprego em 123 empresas, resultado da oferta de 1.205 vagas cadastradas na Agência de Empregos, distribuídas em 105 funções diferentes.

Entre as oportunidades disponíveis estão açougueiro (10), atendente de lanchonete (31), auxiliar de linha de produção (88), farmacêutico (2), leiturista (10), operador de caixa (140), pedreiro (22) e assistente de contadoria fiscal ou gerente comercial (1).

Na modalidade de recrutamento aberto, em que não é exigida experiência profissional, estão ativas 855 vagas, em 53 funções, com treinamento remunerado. A lista inclui agente de saneamento (10), ajudante de carga e descarga (8), auxiliar de limpeza (82), operador de telemarketing ativo (50), repositor de mercadorias (67), servente de obras (14) e vigilante (10).

A Funsat também oferta 43 vagas temporárias, distribuídas em cinco funções, além de 92 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), referentes a quatro profissões, disponíveis para consulta no Guichê 1 da Agência de Empregos. Para participar das entrevistas, é necessário que o cadastro esteja atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

O atendimento da Funsat ocorre das 7h às 16h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837, ou nas redes sociais da Fundação, no Instagram @funsat.cg.

