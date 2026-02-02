Funsat abre fevereiro com mais de 1,2 mil vagas de emprego

O mês de fevereiro começa com ampla oferta de vagas de emprego em Campo Grande. A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.205 oportunidades, distribuídas em 111 funções, com seleção feita por 125 empresas da Capital. As vagas são destinadas a trabalhadores com cadastro atualizado no sistema do Sine (Sistema Nacional do Emprego).

Entre as oportunidades abertas nesta etapa estão operador de caixa (142 vagas), auxiliar de linha de produção (63), auxiliar de armazenamento (11), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10), encarregado de supermercado (5), atendente de balcão (4) e frentista (3), entre outras funções.

No chamado perfil aberto, modalidade que não exige experiência anterior, a Fundação reúne 874 vagas. As principais funções são estoquista (17 vagas), servente de obras (8), pedreiro (7), padeiro (4), ajudante de carga e descarga de mercadorias (3), conferente de carga e descarga (3) e vendedor interno (2).

Para contratos temporários, estão disponíveis 29 vagas, com destaque para auxiliar de limpeza (14 vagas). Já no recorte voltado à inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD), a Funsat oferta 94 oportunidades, distribuídas entre auxiliar de confecção (80 vagas), vigilante (10), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (1) e auxiliar administrativo (1).

Os interessados devem comparecer presencialmente à Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, para atualização cadastral e encaminhamento às entrevistas. Informações sobre intermediação de mão de obra podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

