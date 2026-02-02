Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funsat abre fevereiro com mais de 1,2 mil vagas de emprego

A Fundação Social do Trabalho oferece oportunidades em 111 funções em Campo Grande

02 fevereiro 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 02/02/2026 às 07h31
Foto: PMCGFoto: PMCG  

O mês de fevereiro começa com ampla oferta de vagas de emprego em Campo Grande. A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.205 oportunidades, distribuídas em 111 funções, com seleção feita por 125 empresas da Capital. As vagas são destinadas a trabalhadores com cadastro atualizado no sistema do Sine (Sistema Nacional do Emprego).

Entre as oportunidades abertas nesta etapa estão operador de caixa (142 vagas), auxiliar de linha de produção (63), auxiliar de armazenamento (11), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10), encarregado de supermercado (5), atendente de balcão (4) e frentista (3), entre outras funções.

No chamado perfil aberto, modalidade que não exige experiência anterior, a Fundação reúne 874 vagas. As principais funções são estoquista (17 vagas), servente de obras (8), pedreiro (7), padeiro (4), ajudante de carga e descarga de mercadorias (3), conferente de carga e descarga (3) e vendedor interno (2).

Para contratos temporários, estão disponíveis 29 vagas, com destaque para auxiliar de limpeza (14 vagas). Já no recorte voltado à inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD), a Funsat oferta 94 oportunidades, distribuídas entre auxiliar de confecção (80 vagas), vigilante (10), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (1) e auxiliar administrativo (1).

Os interessados devem comparecer presencialmente à Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, para atualização cadastral e encaminhamento às entrevistas. Informações sobre intermediação de mão de obra podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

 

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat anuncia vagas em 119 empresas da Capital
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Oportunidade
Inscrições para estagiários e residentes do MPMS são prorrogadas; bolsa chega a R$ 2 mil
Hospital oferece oportunidades em 60 especialidades
Oportunidade
Inscrições de concurso para médicos no HU-UFGD é prorrogado até dia 5 de fevereiro
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Funsat abre 1.148 vagas de emprego nesta sexta-feira em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat abre 1.230 vagas em Campo Grande nesta quinta-feira
P&G abre vagas para gerente de vendas em Campo Grande
Oportunidade
P&G abre vagas para gerente de vendas em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat abre 855 vagas sem exigência de experiência em Campo Grande
Multinacional P&G
Oportunidade
Multinacional P&G abre oportunidades de emprego para Campo Grande
Imagem ilustrativa
Oportunidade
IEL abre o ano com mais de 50 vagas de estágio e projeta 500 oportunidades em MS
Funtrab anuncia vagas para auxiliar de produção, telemarketing e repositor
Oportunidade
Funtrab anuncia vagas para auxiliar de produção, telemarketing e repositor

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica