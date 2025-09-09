Menu
Funsat anuncia 1.660 vagas de emprego em 134 áreas nesta terça-feira

O atendimento é realizado na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 17h.

09 setembro 2025 - 07h30
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) informa que, nesta terça-feira (9), 165 empresas estão oferecendo um total de 1.660 vagas de emprego. As oportunidades abrangem 134 profissões diferentes, destinadas a trabalhadores com o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego).

Entre as vagas disponíveis estão: açougueiro (21), ajudante de eletricista (4), atendente de farmácia balconista (10), carpinteiro (7), desossador (100), magarefe (50), motorista entregador (17), operador de caixa (185), soldador (3) e 11 postos para vendedor interno.

Do total, 946 vagas são destinadas a candidatos que não precisam comprovar experiência prévia. As opções incluem 57 funções, como gerente comercial (3), auxiliar de logística (60), operador do processo de produção (100), repositor de mercadorias (60) e vendedor pracista (6).

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), estão disponíveis cinco vagas específicas: almoxarife, agente de saneamento, atendente de lojas, auxiliar de limpeza e porteiro. Informações sobre essas vagas podem ser obtidas diretamente no Guichê 1 da fundação.

Mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800. O atendimento é realizado na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 17h.

