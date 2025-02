Funsat anuncia 2.004 vagas; 1.171 são para primeiro emprego na Capital

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta quarta-feira (26), o total de 2.004 vagas de emprego para 177 profissões diferentes. Dentre as oportunidades, 1.171 mil são de “perfil aberto”, com destaque para auxiliar administrativo (5 vagas), atendente de padaria (22 vagas), auxiliar nos Serviços de Alimentação (154 vagas), mecânico de automóvel (1 vaga), padeiro (3 vagas), repositor em supermercados (165 vagas), além de 56 vagas para servente de obras.

São oportunidades para 240 empresas de Campo Grande. No quadro geral das triagens estão buscas por ajudante de eletricista (7 vagas), almoxarife (1 vaga), armador de ferros (15 vagas), atendente de lanchonete (58 vagas), auxiliar de cozinha (27 vagas), auxiliar de linha de produção (100 vagas), carpinteiro (85 vagas), frentista (9 vagas), magarefe (40 vagas), motorista carreteiro (32 vagas), operador de caixa (111 vagas), pedreiro (101 vagas).

São priorizados ao público PCD, 25 anúncios, todos com a política de inclusão avalizada pela Prefeitura Municipal Campo Grande, mediante análise prévia da Funsat. Lista que engloba vagas de auxiliar administrativo (1), assistente administrativo (1), auxiliar de estoque (1), repositor de mercadorias (2), atendente de lojas (2), auxiliar de linha de produção (8), e ainda dez oportunidades para operador de Telemarketing Ativo e Receptivo.

Conheça mais de cada opção, em visita no órgão, entre as 7h e às 17h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também