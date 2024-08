Funsat: Capital disponibiliza 3.312 vagas de emprego nesta sexta-feira

Com mais 200 empresas buscando por profissionais através da Fundação Social do Trabalho (Funsat), estão sendo ofertadas 3.312 oportunidades para 172 profissões diferentes nesta sexta-feira (2), em Campo Grande.

As vagas em destaque são para: ajudante de motorista (13 vagas); atendente de lojas (12 vagas); auxiliar de pizzaiolo (2 vagas); comprador (1 vaga); copeiro (21 vagas); faturista (1 vaga); funileiro de automóveis (2 vagas); motorista de ônibus rodoviário (3 vagas); padeiro (4 vagas), entre outras.



Quanto às vagas para as quais não há necessidade de experiência prévia, são disponibilizados 2.224 postos de trabalho em 83 atividades, como assistente de mídias sociais (2 vagas); atendente de padaria (80 vagas); estoquista (2 vagas); leiturista (6 vagas); operador de caixa (492 vagas); vendedor interno (31 vagas).

Para PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 20 vagas, em 11 profissões cadastradas na Funsat. Entre elas, há cinco para auxiliar administrativo, três para atendente de farmácia (balconista) e duas para auxiliar de limpeza.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional. O atendimento é das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

Os trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/ . O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também