Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funsat: Confira as mais de 2 mil vagas disponíveis nesta terça-feira

Ao todo são mais de 200 empresas recrutando através da Fundação

12 agosto 2025 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 2.106 mil vagas de emprego em 203 empresas de Campo Grande. Os interessados devem comparecer na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, ou buscar informações pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800. 

Entre as funções com maior número de postos estão: auxiliar de logística (115), operador de caixa (259), magarefe (100), consultor de vendas (25) e fiscal de prevenção de perdas (13). Há também vagas específicas, como ajudante de churrasqueiro (2), analista ambiental (1) e atendente de farmácia (9).

Das oportunidades, 1.310 não exigem experiência prévia, mas o candidato deve manter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine) para participar dos processos seletivos.

Nessa modalidade, há destaque para açougueiro (23), alimentador de linha de produção (15), atendente de padaria (14), auxiliar de limpeza (85), gerente comercial (3), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10) e repositor de mercadorias (108).

O público PCD (Pessoas com Deficiência) conta com 10 vagas exclusivas, entre elas auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), atendente de lojas (1), auxiliar de limpeza (1) e agente de saneamento (1).

Confira a relação completa das vagas está disponível no site da Prefeitura

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS  
DESCRIÇÃO – 141 FUNÇÕES Total
Açougueiro 46
Agente de pátio 2
Agente de saneamento 11
Ajudante de açougueiro (comércio) 13
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 4
Ajudante de churrasqueiro 2
Ajudante de eletricista 4
Ajudante de estruturas metálicas 10
Ajudante de motorista 2
Ajudante de obras 6
Ajudante de pintor de produção 1
Alimentador de linha de produção 15
Analista ambiental 1
Analista de estoque 1
Analista fiscal (economista) 1
Aprendiz de mecânica de manutenção 1
Assistente administrativo 1
Assistente bilíngüe 2
Assistente de vendas 6
Atendente de balcão 26
Atendente de cafeteria 1
Atendente de farmácia – balconista 9
Atendente de lanchonete 1
Atendente de lojas 5
Atendente de lojas e mercados 17
Atendente de padaria 20
Atendente do setor de frios e laticínios 9
Auxiliar administrativo 2
Auxiliar de armazenamento 6
Auxiliar de barman 1
Auxiliar de cobrança 1
Auxiliar de contabilidade 1
Auxiliar de cozinha 31
Auxiliar de desenvolvimento infantil 1
Auxiliar de escritório 2
Auxiliar de escrituração fiscal 3
Auxiliar de estoque 4
Auxiliar de expedição 5
Auxiliar de laboratório de análises clínicas 1
Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 1
Auxiliar de limpeza 122
Auxiliar de linha de produção 47
Auxiliar de logística 115
Auxiliar de magarefe 100
Auxiliar de manutenção de edifícios 1
Auxiliar de manutenção predial 2
Auxiliar de operação 100
Auxiliar de pedreiro 3
Auxiliar de pessoal 1
Auxiliar mecânico de refrigeração 2
Auxiliar nos serviços de alimentação 55
Auxiliar técnico eletrônico 5
Balconista 1
Balconista de açougue 2
Bombista 3
Borracheiro 4
Camareira de hotel 2
Campeiro – na pecuária 1
Carpinteiro 3
Churrasqueiro 2
Coletor de lixo 20
Conferente de logística 1
Consultor de vendas 25
Copeiro 2
Costureira de máquina overloque 2
Cozinheiro de restaurante 3
Cozinheiro geral 2
Cumim 4
Desossador 100
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1
Eletricista de manutenção em geral 1
Empacotador, a mão 2
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 5
Empregado doméstico  arrumador 1
Empregado doméstico  faxineiro 2
Encarregado de obras 1
Estoquista 7
Farmacêutico 2
Faturista 1
Fiscal de caixa 1
Fiscal de prevenção de perdas 13
Fonoaudiólogo em audiologia 1
Frentista 2
Garçom 8
Gerente comercial 3
Inspetor de qualidade 1
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 7
Jardineiro 2
Líder de produção, no acabamento de chapas e metais 1
Magarefe 100
Manicure/pedicure 2
Mecânico de auto em geral 2
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de automóvel 1
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 4
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Médico veterinário 1
Mestre de obras 1
Montador de andaimes (edificações) 3
Montador de elevadores e similares 1
Montador de estruturas metálicas 2
Motorista de caminhão 10
Motorista de caminhão betoneira 7
Motorista entregador 15
Oficial de manutenção predial 1
Operador de bomba de concreto 6
Operador de caixa 259
Operador de centro de controle ( sinterização) 1
Operador de empilhadeira 6
Operador de movimentação e armazenamento de carga 3
Operador de processo de produção 100
Operador de telemarketing ativo 101
Operador de telemarketing receptivo 3
Operador de vendas (lojas) 4
Operador financeiro 40
Padeiro 1
Pedreiro 7
Profissional de educação física na saúde 12
Promotor de vendas 1
Publicitário 2
Recepcionista de consultório médico ou dentário 1
Recepcionista, em geral 1
Repositor – em supermercados 39
Repositor de mercadorias 112
Retalhador de carne 100
Servente de limpeza 30
Servente de obras 7
Soldador 4
Supervisor comercial 1
Técnico agropecuário 1
Técnico de refrigeração (instalação) 1
Técnico eletricista 1
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1
Técnico em radiologia e imagenologia 1
Técnico em segurança do trabalho 1
Tecnólogo em automação 1
Trabalhador rural 1
Vendedor de comércio varejista 7
Vendedor de serviços 3
Vendedor interno 8
Vendedor pracista 9
Total Geral 2106
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA  
DESCRIÇÃO – 73 FUNÇÕES Total
Açougueiro 23
Agente de pátio 2
Agente de saneamento 11
Ajudante de açougueiro (comércio) 3
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2
Ajudante de eletricista 4
Ajudante de estruturas metálicas 10
Alimentador de linha de produção 15
Aprendiz de mecânica de manutenção 1
Assistente bilíngüe 2
Assistente de vendas 5
Atendente de balcão 24
Atendente de lanchonete 1
Atendente de lojas 5
Atendente de lojas e mercados 8
Atendente de padaria 14
Atendente do setor de frios e laticínios 9
Auxiliar de armazenamento 5
Auxiliar de barman 1
Auxiliar de contabilidade 1
Auxiliar de cozinha 8
Auxiliar de desenvolvimento infantil 1
Auxiliar de escritório 2
Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 1
Auxiliar de limpeza 85
Auxiliar de linha de produção 38
Auxiliar de logística 94
Auxiliar de manutenção de edifícios 1
Auxiliar de operação 100
Auxiliar de pedreiro 1
Auxiliar mecânico de refrigeração 2
Auxiliar nos serviços de alimentação 53
Auxiliar técnico eletrônico 5
Balconista de açougue 2
Bombista 3
Borracheiro 1
Coletor de lixo 20
Conferente de logística 1
Consultor de vendas 18
Copeiro 2
Cumim 2
Empacotador, a mão 2
Empregado doméstico  faxineiro 2
Estoquista 3
Gerente comercial 3
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 7
Jardineiro 2
Líder de produção, no acabamento de chapas e metais 1
Manicure/pedicure 2
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 4
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Montador de andaimes (edificações) 3
Montador de elevadores e similares 1
Montador de estruturas metálicas 2
Operador de bomba de concreto 6
Operador de caixa 236
Operador de centro de controle ( sinterização) 1
Operador de processo de produção 100
Operador de telemarketing ativo 100
Operador de vendas (lojas) 2
Operador financeiro 40
Promotor de vendas 1
Publicitário 2
Recepcionista de consultório médico ou dentário 1
Repositor – em supermercados 39
Repositor de mercadorias 108
Servente de limpeza 30
Servente de obras 4
Soldador 1
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1
Vendedor de comércio varejista 4
Vendedor interno 2
Vendedor pracista 4
Total Geral 1310
QUANTIDADE DE VAGAS PCD  
DESCRIÇÃO – 05 FUNÇÕES Total
Agente de saneamento 1
Atendente de lojas 1
Auxiliar de limpeza 1
Auxiliar de linha de produção 5
Empacotador, a mão 2
Total Geral 10
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIAS  
DESCRIÇÃO – 02 FUNÇÕES Total
Ajudante de churrasqueiro 2
Auxiliar de logística 33
Total Geral

 

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab oferece 3.775 vagas de emprego em todo o Mato Grosso do Sul
Funsat encerra a semana com vagas para desossador, magarefe e telemarketing
Oportunidade
Funsat encerra a semana com vagas para desossador, magarefe e telemarketing
Empresa abriu várias vagas
Oportunidade
Suzano realiza processos seletivos em quatro municípios de MS
Funsat oferta mais de 260 vagas para operador de caixa na Capital
Oportunidade
Funsat oferta mais de 260 vagas para operador de caixa na Capital
'Super Quarta' da Funsat tem seleção dinâmica e 2.158 vagas abertas
Oportunidade
'Super Quarta' da Funsat tem seleção dinâmica e 2.158 vagas abertas
Habita CG oferece mais de R$ 4,5 milhões em subsídios para famílias conquistarem casa própria
Oportunidade
Habita CG oferece mais de R$ 4,5 milhões em subsídios para famílias conquistarem casa própria
Feirão da Funtrab oferece 205 vagas de emprego na Capital nos dias 6 e 7 de agosto
Oportunidade
Feirão da Funtrab oferece 205 vagas de emprego na Capital nos dias 6 e 7 de agosto
Funsat oferta 2.125 vagas; destaque é para auxiliar de limpeza
Oportunidade
Funsat oferta 2.125 vagas; destaque é para auxiliar de limpeza
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Mais de 3 mil vagas de emprego estão disponíveis em MS nesta semana
Capital abre inscrições para cursos gratuitos de manicure e informática para mulheres
Oportunidade
Capital abre inscrições para cursos gratuitos de manicure e informática para mulheres

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'