Funsat: Confira as mais de 2 mil vagas disponíveis nesta terça-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 2.106 mil vagas de emprego em 203 empresas de Campo Grande. Os interessados devem comparecer na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, ou buscar informações pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800.

Entre as funções com maior número de postos estão: auxiliar de logística (115), operador de caixa (259), magarefe (100), consultor de vendas (25) e fiscal de prevenção de perdas (13). Há também vagas específicas, como ajudante de churrasqueiro (2), analista ambiental (1) e atendente de farmácia (9).

Das oportunidades, 1.310 não exigem experiência prévia, mas o candidato deve manter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine) para participar dos processos seletivos.

Nessa modalidade, há destaque para açougueiro (23), alimentador de linha de produção (15), atendente de padaria (14), auxiliar de limpeza (85), gerente comercial (3), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10) e repositor de mercadorias (108).

O público PCD (Pessoas com Deficiência) conta com 10 vagas exclusivas, entre elas auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), atendente de lojas (1), auxiliar de limpeza (1) e agente de saneamento (1).

Confira a relação completa das vagas está disponível no site da Prefeitura

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 141 FUNÇÕES Total Açougueiro 46 Agente de pátio 2 Agente de saneamento 11 Ajudante de açougueiro (comércio) 13 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 4 Ajudante de churrasqueiro 2 Ajudante de eletricista 4 Ajudante de estruturas metálicas 10 Ajudante de motorista 2 Ajudante de obras 6 Ajudante de pintor de produção 1 Alimentador de linha de produção 15 Analista ambiental 1 Analista de estoque 1 Analista fiscal (economista) 1 Aprendiz de mecânica de manutenção 1 Assistente administrativo 1 Assistente bilíngüe 2 Assistente de vendas 6 Atendente de balcão 26 Atendente de cafeteria 1 Atendente de farmácia – balconista 9 Atendente de lanchonete 1 Atendente de lojas 5 Atendente de lojas e mercados 17 Atendente de padaria 20 Atendente do setor de frios e laticínios 9 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar de armazenamento 6 Auxiliar de barman 1 Auxiliar de cobrança 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de cozinha 31 Auxiliar de desenvolvimento infantil 1 Auxiliar de escritório 2 Auxiliar de escrituração fiscal 3 Auxiliar de estoque 4 Auxiliar de expedição 5 Auxiliar de laboratório de análises clínicas 1 Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 1 Auxiliar de limpeza 122 Auxiliar de linha de produção 47 Auxiliar de logística 115 Auxiliar de magarefe 100 Auxiliar de manutenção de edifícios 1 Auxiliar de manutenção predial 2 Auxiliar de operação 100 Auxiliar de pedreiro 3 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 55 Auxiliar técnico eletrônico 5 Balconista 1 Balconista de açougue 2 Bombista 3 Borracheiro 4 Camareira de hotel 2 Campeiro – na pecuária 1 Carpinteiro 3 Churrasqueiro 2 Coletor de lixo 20 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 25 Copeiro 2 Costureira de máquina overloque 2 Cozinheiro de restaurante 3 Cozinheiro geral 2 Cumim 4 Desossador 100 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1 Eletricista de manutenção em geral 1 Empacotador, a mão 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 5 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 2 Encarregado de obras 1 Estoquista 7 Farmacêutico 2 Faturista 1 Fiscal de caixa 1 Fiscal de prevenção de perdas 13 Fonoaudiólogo em audiologia 1 Frentista 2 Garçom 8 Gerente comercial 3 Inspetor de qualidade 1 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 7 Jardineiro 2 Líder de produção, no acabamento de chapas e metais 1 Magarefe 100 Manicure/pedicure 2 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 4 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Médico veterinário 1 Mestre de obras 1 Montador de andaimes (edificações) 3 Montador de elevadores e similares 1 Montador de estruturas metálicas 2 Motorista de caminhão 10 Motorista de caminhão betoneira 7 Motorista entregador 15 Oficial de manutenção predial 1 Operador de bomba de concreto 6 Operador de caixa 259 Operador de centro de controle ( sinterização) 1 Operador de empilhadeira 6 Operador de movimentação e armazenamento de carga 3 Operador de processo de produção 100 Operador de telemarketing ativo 101 Operador de telemarketing receptivo 3 Operador de vendas (lojas) 4 Operador financeiro 40 Padeiro 1 Pedreiro 7 Profissional de educação física na saúde 12 Promotor de vendas 1 Publicitário 2 Recepcionista de consultório médico ou dentário 1 Recepcionista, em geral 1 Repositor – em supermercados 39 Repositor de mercadorias 112 Retalhador de carne 100 Servente de limpeza 30 Servente de obras 7 Soldador 4 Supervisor comercial 1 Técnico agropecuário 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico eletricista 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Técnico em radiologia e imagenologia 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Tecnólogo em automação 1 Trabalhador rural 1 Vendedor de comércio varejista 7 Vendedor de serviços 3 Vendedor interno 8 Vendedor pracista 9 Total Geral 2106

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 73 FUNÇÕES Total Açougueiro 23 Agente de pátio 2 Agente de saneamento 11 Ajudante de açougueiro (comércio) 3 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 2 Ajudante de eletricista 4 Ajudante de estruturas metálicas 10 Alimentador de linha de produção 15 Aprendiz de mecânica de manutenção 1 Assistente bilíngüe 2 Assistente de vendas 5 Atendente de balcão 24 Atendente de lanchonete 1 Atendente de lojas 5 Atendente de lojas e mercados 8 Atendente de padaria 14 Atendente do setor de frios e laticínios 9 Auxiliar de armazenamento 5 Auxiliar de barman 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de cozinha 8 Auxiliar de desenvolvimento infantil 1 Auxiliar de escritório 2 Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 1 Auxiliar de limpeza 85 Auxiliar de linha de produção 38 Auxiliar de logística 94 Auxiliar de manutenção de edifícios 1 Auxiliar de operação 100 Auxiliar de pedreiro 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 53 Auxiliar técnico eletrônico 5 Balconista de açougue 2 Bombista 3 Borracheiro 1 Coletor de lixo 20 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 18 Copeiro 2 Cumim 2 Empacotador, a mão 2 Empregado doméstico faxineiro 2 Estoquista 3 Gerente comercial 3 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 7 Jardineiro 2 Líder de produção, no acabamento de chapas e metais 1 Manicure/pedicure 2 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 4 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Montador de andaimes (edificações) 3 Montador de elevadores e similares 1 Montador de estruturas metálicas 2 Operador de bomba de concreto 6 Operador de caixa 236 Operador de centro de controle ( sinterização) 1 Operador de processo de produção 100 Operador de telemarketing ativo 100 Operador de vendas (lojas) 2 Operador financeiro 40 Promotor de vendas 1 Publicitário 2 Recepcionista de consultório médico ou dentário 1 Repositor – em supermercados 39 Repositor de mercadorias 108 Servente de limpeza 30 Servente de obras 4 Soldador 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Vendedor de comércio varejista 4 Vendedor interno 2 Vendedor pracista 4 Total Geral 1310

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 05 FUNÇÕES Total Agente de saneamento 1 Atendente de lojas 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de linha de produção 5 Empacotador, a mão 2 Total Geral 10

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIAS DESCRIÇÃO – 02 FUNÇÕES Total Ajudante de churrasqueiro 2 Auxiliar de logística 33 Total Geral

