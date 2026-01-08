Funsat disponibiliza 1.160 vagas de emprego em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quinta-feira (8), 1.160 vagas de emprego em Campo Grande, ofertadas por 120 empresas da Capital, para 99 funções diferentes.

O maior volume de oportunidades está concentrado nos setores de comércio e serviços, com destaque para operador de caixa (160 vagas), auxiliar de limpeza (106), repositor de mercadorias (99) e atendente de lojas e mercados (68). Também há vagas para ajudante de carga e descarga (35), fiscal de prevenção de perdas (28) e açougueiro (11).

A agência também oferta vagas com treinamento remunerado, incluindo operador de telemarketing ativo (40), servente de obras (11) e vendedor interno (10), além de funções como frentista, auxiliar administrativo e atendente de padaria e laticínios.

Há vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) nas funções de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e estoquista, com atendimento no Guichê 1, no térreo da Funsat. Para trabalho temporário, estão disponíveis 42 vagas, distribuídas em cinco áreas.

O atendimento ocorre das 7h às 16h, na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. É necessário apresentar documentos pessoais e currículo atualizado. Informações pelo telefone (67) 4042-0585 – ramal 5837, redes sociais @funsat.cg ou no site da Prefeitura de Campo Grande.

