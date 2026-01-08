Menu
Menu Busca quinta, 08 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Oportunidade

Funsat disponibiliza 1.160 vagas de emprego em Campo Grande

Comércio e serviços concentram a maior parte das oportunidades nesta quinta-feira (8)

08 janeiro 2026 - 07h30Sarah Chaves
Sede da Funsat, em Campo GrandeSede da Funsat, em Campo Grande   (Divulgação/PMCG)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quinta-feira (8), 1.160 vagas de emprego em Campo Grande, ofertadas por 120 empresas da Capital, para 99 funções diferentes.

O maior volume de oportunidades está concentrado nos setores de comércio e serviços, com destaque para operador de caixa (160 vagas), auxiliar de limpeza (106), repositor de mercadorias (99) e atendente de lojas e mercados (68). Também há vagas para ajudante de carga e descarga (35), fiscal de prevenção de perdas (28) e açougueiro (11).

A agência também oferta vagas com treinamento remunerado, incluindo operador de telemarketing ativo (40), servente de obras (11) e vendedor interno (10), além de funções como frentista, auxiliar administrativo e atendente de padaria e laticínios.

Há vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) nas funções de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e estoquista, com atendimento no Guichê 1, no térreo da Funsat. Para trabalho temporário, estão disponíveis 42 vagas, distribuídas em cinco áreas.

O atendimento ocorre das 7h às 16h, na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. É necessário apresentar documentos pessoais e currículo atualizado. Informações pelo telefone (67) 4042-0585 – ramal 5837, redes sociais @funsat.cg ou no site da Prefeitura de Campo Grande.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede do MPMS
Oportunidade
Seleção para estagiários e residentes no MPMS segue com inscrições abertas
Foto: Divulgação
Oportunidade
Funtrab oferta 2.345 vagas de emprego em MS nesta quarta-feira
O concurso oferece 152 vagas distribuídas em 96 especialidades médicas
Oportunidade
Ebserh abre concurso para médicos com vagas em Campo Grande
Vagas de emprego na Capital
Oportunidade
Ano novo, trabalho novo? Funsat oferta 1,1 mil vagas em Campo Grande
Fachada da Assembleia Legislativa
Oportunidade
Atenção concurseiros: Inscrições para concurso da ALEMS começam no próximo dia 12
Sul-mato-grossense tricampeão mundial de montaria em touros estreia em Boston
Internacional
Sul-mato-grossense tricampeão mundial de montaria em touros estreia em Boston
Concurso em Sete Quedas oferece 42 vagas com salários de até R$ 5,2 mil
Oportunidade
Concurso em Sete Quedas oferece 42 vagas com salários de até R$ 5,2 mil
Imagem ilustrativa
Oportunidade
Prefeitura de Paraíso das Águas abre concurso público com 159 vagas e salários de até R$ 23,5 mil
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Última segunda-feira do ano começa com 1.251 vagas de emprego na Capital
Foto: Divulgação/Detran
Oportunidade
Leilão do Detran-MS oferece motos e carros com lances a partir de R$ 1 mil

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande