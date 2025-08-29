Menu
Funsat disponibiliza 1.838 vagas de emprego em Campo Grande

Ao todo, 204 empresas, buscam por mão de obra por meio da Fundação Social do Trabalho

29 agosto 2025 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou nesta sexta-feira (29) a abertura de 1.838 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas entre 148 profissões e são ofertadas por 204 empresas da cidade. A data também marca a realização da 48ª edição do programa Emprega CG Itinerante, que nesta edição leva os serviços da Funsat à região do bairro Guanandi.

Entre os cargos com maior número de vagas estão operador de caixa, auxiliar de logística, auxiliar de limpeza, desossador, magarefe, auxiliar de cozinha, atendente de lojas e mercados, auxiliar nos serviços de alimentação, fiscal de prevenção de perdas e pedreiro.

Do total de vagas disponíveis, 1.137 não exigem experiência anterior, o que amplia as possibilidades para quem busca o primeiro emprego ou tenta se recolocar no mercado de trabalho. Nessas oportunidades estão incluídas funções como atendente de padaria, auxiliar técnico eletrônico, coletor de lixo, operador financeiro, repositor de mercadorias e servente de obras.

Para pessoas com deficiência (PCD), há 11 vagas disponíveis, com oportunidades em áreas como saneamento, almoxarifado, atendimento em lojas, limpeza, atividades administrativas, empacotamento e portaria.

A Agência de Empregos da Funsat fica no piso térreo do prédio localizado na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O horário de atendimento da Fundação é das 7h às 17h, sem intervalo.

