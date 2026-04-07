Funsat disponibiliza vagas em diversas áreas nesta terça-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.007 vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira (7). O atendimento ocorre das 7h às 16h e contempla oportunidades em 110 funções diferentes, com destaque para áreas operacionais e de comércio.

Entre as vagas, há oportunidades para Auxiliar de limpeza (107), Operador de caixa (88), Auxiliar de padeiro (71), Repositor de mercadorias (58), Auxiliar operacional de logística (50), Ajudante de carga e descarga de mercadoria (46) e Auxiliar de cozinha (37). Também aparecem com número relevante de postos Auxiliar nos serviços de alimentação (36), Repositor em supermercados (35) e Atendente de padaria (32).

No setor de atendimento e vendas, há vagas para Atendente de lanchonete (15), Atendente de lojas (11), Atendente de lojas e mercados (23) e Consultor de vendas (13). Já na área da construção, aparecem vagas para Pedreiro (17) e Servente de pedreiro (15).

Do total, 638 vagas não exigem experiência, distribuídas em 51 funções. Entre elas estão Auxiliar de limpeza (77), Operador de caixa (86), Auxiliar de padeiro (71), Repositor de mercadorias (58) e Auxiliar nos serviços de alimentação (35).

Há ainda 12 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), como Repositor de mercadorias (5), Auxiliar de linha de produção (2) e Empacotador à mão (2). Também são ofertadas 11 vagas temporárias, sendo Garçom (10) e Cozinheiro geral (1).

Os interessados devem procurar a Funsat para encaminhamento às vagas, levando documentos pessoais.

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