Funsat divulga mais de 1.200 vagas de emprego em 153 profissões

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta nesta quarta-feira (26) um total de 1.288 oportunidades de emprego, distribuídas por 153 profissões e ofertadas por 180 empresas que utilizam a intermediação da agência vinculada à Prefeitura de Campo Grande. Muitas dessas vagas são para perfil aberto, ou seja, não exigem experiência prévia.

Entre as oportunidades sem exigência de experiência, destacam-se funções como alimentador de linha de produção (10), atendente de lojas e mercados (42), auxiliar de estoque (17), consultor de vendas (15), leiturista (3), operador de caixa (140) e repositor de supermercados (23). Já no quadro geral de vagas, também são oferecidas posições como ajudante de eletricista (2), ajudante de cozinha (2), assistente de prevenção de perdas (2), auxiliar de limpeza (126), camareira de hotel (3), encanador (3), jardineiro (3), magarefe (5) e motorista de caminhão (8).

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), há nove vagas exclusivas, sendo cinco para empacotador à mão e quatro distribuídas entre auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza. O atendimento para esse público é realizado no Guichê 1, das 7h às 16h, no piso térreo da Fundação.

A Funsat está situada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para dúvidas ou sugestões, o telefone de contato é (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 153 FUNÇÕES Total Açougueiro 19 Agente de vistoria de alarmes 4 Ajudante de açougueiro (comércio) 4 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 30 Ajudante de churrasqueiro 2 Ajudante de cozinha 2 Ajudante de eletricista 2 Ajudante de motorista 1 Ajudante de obras 5 Ajudante de serralheiro 2 Alimentador de linha de produção 10 Alinhador veicular 1 Analista de estoque 1 Assistente administrativo 2 Assistente bilíngüe 1 Assistente de prevenção de perdas 2 Assistente de vendas 5 Assistente social 1 Atendente de balcão 2 Atendente de cafeteria 6 Atendente de farmácia – balconista 5 Atendente de lanchonete 34 Atendente de lojas 27 Atendente de lojas e mercados 42 Atendente de padaria 3 Atendente do setor de frios e laticínios 3 Auxiliar administrativo 22 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de armazenamento 6 Auxiliar de cozinha 19 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de estoque 17 Auxiliar de faturamento 4 Auxiliar de lavanderia 10 Auxiliar de limpeza 126 Auxiliar de linha de produção 50 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de padeiro 5 Auxiliar em saúde bucal 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 54 Auxiliar operacional de logística 1 Babá 1 Balconista de açougue 3 Barista 1 Bombeiro hidráulico 3 Camareira de hotel 3 Caseiro 1 Chefe de cozinha 1 Churrasqueiro 2 Classificador de grãos 4 Confeiteiro 1 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 3 Consultor de vendas 20 Copeiro de hospital 1 Costureira de máquinas industriais 1 Costureira em geral 5 Cozinhador de carnes 1 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro geral 1 Cumim 4 Demonstrador de mercadorias 1 Desossador 3 Eletricista de instalações 2 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1 Eletricista de instalações industriais 1 Eletricista de manutenção industrial 2 Embalador, a mão 2 Empacotador, a mão 26 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico faxineiro 4 Empregado doméstico diarista 1 Encanador 3 Encarregado de cozinha 1 Encarregado de obras 1 Estoquista 3 Fiel de depósito 2 Fiscal de prevenção de perdas 28 Frentista 9 Inspetor de qualidade 1 Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) 6 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5 Jardineiro 3 Lavador de carros 2 Lavador de roupas 1 Lavador de veículos 1 Leiturista 3 Magarefe 5 Manobrista 1 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 2 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Mecânico de motor a diesel 1 Mecânico de motor a gasolina 1 Monitor de prevenção de perdas 8 Montador de andaimes (edificações) 2 Montador de veículos (reparação) 1 Motofretista 2 Motorista de ambulância 1 Motorista de caminhão 8 Motorista de carro de passeio 1 Motorista entregador 5 Oficial de manutenção 1 Operador de caixa 149 Operador de caldeira 1 Operador de cobrança 1 Operador de empilhadeira 8 Operador de lavador de veículos 1 Operador de processo de produção 4 Operador de rolo compactador 1 Operador de telemarketing ativo 40 Operador de transporte multimodal 1 Operador de vendas (lojas) 11 Padeiro 1 Panfleteiro 1 Passador de roupas em geral 2 Pedagogo 1 Pedreiro 13 Peixeiro (comércio varejista) 2 Perfumista 2 Pintor de carros 2 Pizzaiolo 2 Polidor de automóveis 1 Promotor de vendas 3 Recepcionista bilíngüe 1 Recepcionista secretária 1 Recreador 1 Repositor – em supermercados 23 Repositor de mercadorias 99 Representante comercial autônomo 5 Retalhador de carne 4 Serralheiro 1 Servente de limpeza 24 Servente de obras 10 Soldador 3 Supervisor administrativo de pessoal 2 Supervisor de seção de serviços gerais 1 Tapeceiro de móveis 2 Técnico de carnes e derivados 2 Técnico de frutas e hortaliças 9 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 10 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em segurança do trabalho 2 Trabalhador agropecuário em geral 2 Trabalhador de extração florestal, em geral 12 Trabalhador rural 1 Vendedor interno 22 Total Geral 1288

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 72 FUNÇÕES Total Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 11 Ajudante de cozinha 2 Ajudante de eletricista 2 Ajudante de motorista 1 Ajudante de obras 2 Ajudante de serralheiro 2 Alimentador de linha de produção 10 Assistente bilíngüe 1 Assistente de vendas 2 Atendente de cafeteria 6 Atendente de lanchonete 34 Atendente de lojas 26 Atendente de lojas e mercados 42 Atendente de padaria 3 Atendente do setor de frios e laticínios 3 Auxiliar administrativo 21 Auxiliar de armazenamento 5 Auxiliar de cozinha 13 Auxiliar de estoque 17 Auxiliar de faturamento 4 Auxiliar de lavanderia 10 Auxiliar de limpeza 77 Auxiliar de linha de produção 47 Auxiliar de padeiro 5 Auxiliar nos serviços de alimentação 52 Auxiliar operacional de logística 1 Balconista de açougue 3 Barista 1 Camareira de hotel 3 Chefe de cozinha 1 Classificador de grãos 4 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 3 Consultor de vendas 15 Cumim 1 Demonstrador de mercadorias 1 Embalador, a mão 2 Empacotador, a mão 24 Empregado doméstico faxineiro 3 Encarregado de cozinha 1 Fiscal de prevenção de perdas 6 Frentista 9 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30 Jardineiro 1 Lavador de carros 2 Lavador de roupas 1 Leiturista 3 Manobrista 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Motofretista 1 Motorista entregador 1 Operador de caixa 140 Operador de processo de produção 4 Operador de telemarketing ativo 40 Operador de vendas (lojas) 11 Padeiro 1 Panfleteiro 1 Pedreiro 2 Peixeiro (comércio varejista) 2 Promotor de vendas 2 Repositor – em supermercados 23 Repositor de mercadorias 99 Representante comercial autônomo 5 Servente de limpeza 20 Servente de obras 5 Soldador 1 Supervisor de seção de serviços gerais 1 Técnico de frutas e hortaliças 2 Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 10 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Trabalhador de extração florestal, em geral 12 Vendedor interno 13 Total Geral 931

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 3 FUNÇÕES Total Auxiliar administrativo 2 Auxiliar de limpeza 2 Empacotador, a mão 5 Total Geral 9

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA DESCRIÇÃO – 4 FUNÇÕES Total Ajudante de carga e descarga de mercadoria 5 Ajudante de churrasqueiro 2 Auxiliar de estoque 17 Soldador 2 Total Geral 26

