(67) 99647-9098
Oportunidade

Funsat divulga mais de 1.500 vagas em Campo Grande nesta terça-feira

São ofertadas 94 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência

14 outubro 2025 - 08h10Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta terça-feira (14), um total de 1.514 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas entre 159 diferentes profissões. As oportunidades foram anunciadas por 192 empresas da cidade.

Do total, 383 vagas fazem parte de grandes processos seletivos de “treinamento remunerado”, para candidatos com pouca ou nenhuma experiência profissional anterior.

As funções com maior demanda incluem operador de caixa, operador de telemarketing ativo, auxiliar de confecção, auxiliar de cozinha, atendente de farmácia ou balconista, consultor de vendas, operador financeiro e estoquista.

No painel geral do dia, também se destacam vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, costureira, fiscal de prevenção de perdas, pedreiro e pintor de obras. Para concorrer às oportunidades, é necessário que o candidato tenha o perfil cadastrado e atualizado no sistema do Sine (Sistema Nacional de Emprego), compatível com a vaga desejada.

A Funsat também oferece 94 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD). Entre elas, estão oportunidades para auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, carregador de caminhão, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, jardineiro, operador de empilhadeira, analista de suporte de sistema e supervisor de logística.

Os interessados podem buscar atendimento presencial na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, das 7h às 17h, no piso térreo da Agência de Empregos. Dúvidas ou sugestões podem ser esclarecidas pelos telefones (67) 4042-0585, nos ramais 5837 e 5841.

O painel completo com todas as vagas pode ser consultado no site.
 

