Funsat em Ação acontece no Parque Ayrton Senna na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira (29), será feita mais uma edição do Funsat em Ação, programa itinerante que promove a descentralização dos serviços prestados pela pasta, levando atendimento às sete regiões de Campo Grande. A ação acontecerá no Parque Ayrton Senna, das 08h às 13h, e tem como parceiro o Grupo JBS, que ofertará 85 vagas em cinco funções diferentes.

As oportunidades são para: operador de carga e descarga; operador de produção; faqueiro; desossador e refilador/açougueiro. A orientação é para que os candidatos que compareçam ao local da ação portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 ou presencialmente na Fundação Social do Trabalho, que está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para conferir outras vagas, acesse o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.

Serviço:

Funsat em Ação Parque Ayrton Senna

Data: 29 de agosto

Endereço: Rua Jornalista Valdir Lago, 512 – Conj. Aero Rancho

Horário: 08h às 13h

