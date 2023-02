Funsat em Ação realiza mais uma edição nesta quinta com 1,5 mil vagas

O projeto “Funsat em Ação” realiza mais uma edição, nesta quinta-feira (23), no piso térreo do Pátio Central Shopping. Serão 1,5 mil vagas de trabalho ofertadas, a ação acontece todas às quintas no local, sempre das 10h às 16h.

A coordenadora da Central de Vagas e Emprego da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), Ione Serafim, argumenta que a iniciativa funciona como uma base externa do órgão e uma chance de mutirão de empresas que busca contratados.

“Com o Funsat em Ação, nosso alcance de atendimentos deve aumentar na escala de pelo menos, 20% a 30% mais do que seria somente em números atendidos em nossa sede. A medida já resultou em 2023 mais de 100 contratações e, principalmente ajuda na resolução de ofertas de oportunidades em larga escala, por parte de algum parceiro”, explica.

Somente em 2023, dez empresas parceiras estiveram presentes com a fundação no Pátio Central Shopping, nas oito edições realizadas até agora. A iniciativa, até então inédita, iniciou no final de 2022.

Para mais informações sobre a Funsat em Ação ou sobre os demais serviços da pasta, basta ligar no número (67) 4042-0585 ou acessar as redes sociais da Funsat no Instagram (@funsatcg) ou no Facebook (@funsatcampograndems). O órgão fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Deixe seu Comentário

Leia Também