Funsat em Ação: Serviço itinerante oferece 40 vagas de emprego amanhã no Tiradentes

Em mais uma edição em 2023, o Funsat em Ação programa itinerante que leva o atendimento da Funsat (Fundação Social do Trabalho) às sete Regiões Urbanas de Campo Grande, irá oferecer 40 vagas em 4 funções para atuação no Comper Itanhangá.

A parceria com o Grupo Pereira permitiu que a edição acontecesse amanhã (14), no Cras Teófilo Knapik, localizado no bairro Tiradentes, das 7h30 às 11h. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, auxiliar nos serviços de alimentação, atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) e atendente de lojas e mercados, sendo 10 vagas para cada função.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam à ação portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

Mais de 2 mil vagas por dia na Capital - Atualmente, a Funsat tem divulgado mais de 2 mil vagas por dia nas mais diversas funções e empresas de Campo Grande. Para concorrer, é preciso que o candidato esteja com o cadastro em dia no órgão, possibilitando o encaminhamento para entrevistas de emprego.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O telefone para contato é o (67) 4042-0585. Para mais informações, confira o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.

Deixe seu Comentário

Leia Também