Funsat em Ação terá 168 vagas disponíveis na segunda após parceria com atacadista

Com mais de 168 vagas em 15 funções diferentes, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) irá realizar mais uma edição do programa Funsat em Ação, responsável por fazer atendimentos itinerantes às sete Regiões Urbanas de Campo Grande. Desta vez, a parceria para as oportunidades é com o Assaí Atacadista.

A ação acontecerá das 8h às 12h na Associação de Moradores Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, localizada na Avenida Orlando Darós, 279.

As vagas disponíveis são para cozinheiro (1); atendente de balcão (3); padeiro (2); auxiliar de cozinha (4); fiscal de prevenção de perdas (16); atendente de cafeteria (6); operador de vendas (lojas – cartão) (6); açougueiro (13); conferente de mercadoria (3); operador de empilhadeira (4); fiel de depósito (8), entre outras.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam ao processo seletivo portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

