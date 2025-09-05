Funsat encerra a semana com mais de 1.600 vagas de emprego em 151 áreas

A semana se encerra na Fundação Social do Trabalho (Funsat) com 197 empresas anunciando oportunidades de emprego. Nesta sexta-feira (5), estão disponíveis 1.669 vagas distribuídas entre 151 profissões. Os interessados podem consultar essas oportunidades no horário de atendimento da Funsat, das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, nº 992, no bairro Vila Glória.

Entre as vagas ofertadas no quadro geral, as funções são para ajudante de eletricista, alimentador de linha de produção, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, carregador de armazém, cozinheiro de restaurante, desossador, estoquista, motorista de caminhão, operador de caixa, profissional da Educação Física e servente de obras.

Das oportunidades divulgadas, 967 não exigem experiência prévia para contratação, abrangendo 65 cargos distintos, entre eles açougueiro, ajudante de açougueiro, gerente comercial, operador de processo de produção, repositor, vendedor de serviços e vendedor interno.

Há ainda vagas direcionadas prioritariamente a pessoas com deficiência (PCD). Interessados devem se dirigir ao Guichê 1, no piso térreo da sede da Fundação, onde há informações específicas sobre essas oportunidades. Entre as funções disponíveis para esse público, estão agente de saneamento, almoxarife, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, empacotador à mão e porteiro.

As atualizações sobre as vagas podem ser acompanhadas pelo perfil oficial da Funsat no Instagram (@funsat.cg) ou pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5800 e 5841.

