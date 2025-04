Funsat encerra a semana com oferta de 1.982 vagas de trabalho

A Funsat (Fundação Social do Trabalho), oferta 1.982 vagas nesta sexta-feira (11) apontadas por 211 empresas de Campo Grande, que recrutam em 176 profissões.

Existem oportunidades para assistente administrativo (8 postos), atendente de padaria (25 postos), auxiliar de limpeza (106 postos), carpinteiro (95 postos), comprador (2 postos), cozinheiro (3 postos), encarregado de controle financeiro (1 posto), fiscal de prevenção de perdas (22 postos), frentista (6 postos), motorista carreteiro (30 postos), pedreiro (100 postos), e ainda três vagas para serralheiro.

Já, entre as 1.186 seleções de “perfil aberto”, voltadas a contratações de treinamento remunerado, a Fundação informa sete destaques. Lista que engloba buscas por açougueiro (13 postos), ajudante de carga e descarga de mercadoria (7 postos), alimentador de linha de produção (16 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (158 postos), organizador de eventos (3 postos), repositor em supermercados (171 postos), além de três vagas para servente de pedreiro.

Prioritários ao público PCD (Pessoa com Deficiência), o órgão comunica 23 anúncios: assistente administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (10), repositor em supermercados (5), repositor de mercadorias (2) e vendedor interno (1).

O atendimento da Agência de Intermediação da Funsat, ocorre das 7h às 17h, sem intervalo de almoço, no piso térreo do prédio localizado à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Para se candidatar a alguma das vagas, é preciso que o candidato esteja com o cadastro atualizado no Sine, Sistema Nacional do Emprego, procedimento que pode ser realizado em visita na pasta. O serviço de acesso aos recrutamentos acontece de forma gratuita, sendo viabilizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Veja abaixo o painel geral das oportunidades e profissões:

