Funsat encerra a semana com vagas para desossador, magarefe e telemarketing

Campo Grande possui 2.132 vagas de trabalho ofertadas através da Fundação Social do Trabalho (Funsat) por meio de 205 empresas.

As oportunidades abrangem 138 diferentes ocupações para magarefe (100), operador de telemarketing ativo (101), desossador (100), açougueiro (46), auxiliar de linha de produção (36), auxiliar de limpeza (86), auxiliar de logística (95), repositor de mercadorias (108) e fiscal na prevenção de perdas (13). Também há chances para analista ambiental, analista de estoque, mestre de obras, motorista de caminhão betoneira, entre outros.

Destaque também para as 1.324 vagas que não exigem experiência prévia nas funções de ajudante de açougueiro, assistente de vendas, atendente de balcão, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, publicitário e repositor de mercadorias.

O público PCD (Pessoa com Deficiência) também conta com oportunidades específicas, com destaque para as funções de empacotador à mão, auxiliar de limpeza, atendente de lojas e agente de saneamento.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800, ou consultar o painel completo de vagas no site da Prefeitura de Campo Grande: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h.

