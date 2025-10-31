Funsat encerra outubro com 1.472 vagas em 156 funções diferentes

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande está com 1.472 vagas de emprego abertas nesta terça-feira, dia 31de outubro. As oportunidades abrangem 156 funções diferentes.
Entre as oportunidades ofertadas estão auxiliar de cozinha (45), auxiliar de limpeza (117), vendedor de porta em porta (50), operador de telemarketing (100) e operador de caixa (71).
Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.
|DESCRIÇÃO – 156 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|16
|Ajudante de açougueiro (comércio)
|5
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|32
|Ajudante de churrasqueiro
|2
|Ajudante de obras
|5
|Ajudante de padeiro
|2
|Ajudante de serralheiro
|5
|Alimentador de linha de produção
|25
|Alinhador veicular
|1
|Almoxarife
|1
|Analista de gestão de estoque
|1
|Analista de recursos humanos
|1
|Analista de suporte de sistema
|1
|Assistente administrativo
|1
|Assistente bilíngüe
|1
|Assistente de vendas
|4
|Atendente barista
|10
|Atendente de balcão
|4
|Atendente de cafeteria
|2
|Atendente de farmácia – balconista
|5
|Atendente de lanchonete
|35
|Atendente de lojas
|34
|Atendente de lojas e mercados
|15
|Atendente de mesa
|1
|Atendente de padaria
|2
|Atendente do setor de frios e laticínios
|3
|Auxiliar administrativo
|4
|Auxiliar contábil
|1
|Auxiliar de armazenamento
|6
|Auxiliar de confecção
|40
|Auxiliar de cozinha
|45
|Auxiliar de escrituração fiscal
|1
|Auxiliar de estoque
|1
|Auxiliar de expedição
|3
|Auxiliar de lavanderia
|10
|Auxiliar de limpeza
|144
|Auxiliar de linha de produção
|82
|Auxiliar de manutenção predial
|3
|Auxiliar de mecânico de autos
|1
|Auxiliar de pessoal
|1
|Auxiliar financeiro
|2
|Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos)
|4
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|19
|Babá
|1
|Banhista de animais domésticos
|2
|Bombeiro hidráulico
|3
|Camareira de hotel
|6
|Carregador (armazém)
|13
|Carregador e descarregador de caminhões
|4
|Chefe de cozinha
|1
|Churrasqueiro
|2
|Coletor de lixo
|20
|Confeiteiro
|1
|Conferente de carga e descarga
|4
|Conferente de logística
|1
|Consultor de vendas
|21
|Copeiro de hospital
|1
|Costureira em geral
|34
|Cozinheiro de restaurante
|1
|Cozinheiro do serviço doméstico
|1
|Cumim
|1
|Desossador
|3
|Divisor de cortes em matadouro
|2
|Eletricista de instalações
|2
|Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações)
|1
|Eletricista de manutenção industrial
|2
|Empacotador, a mão
|7
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|3
|Empregado doméstico faxineiro
|2
|Encanador
|5
|Encarregado de cozinha
|1
|Encarregado de obras
|1
|Enxugador e acabador na lavagem de veículos
|2
|Estoquista
|23
|Fiel de depósito
|8
|Fiscal de prevenção de perdas
|8
|Fisioterapeuta geral
|1
|Fonoaudiólogo em audiologia
|1
|Fonoaudiólogo geral
|1
|Frentista
|10
|Gerente de vendas
|1
|Governanta de hotelaria
|1
|Inspetor de qualidade
|1
|Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea)
|6
|Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações
|30
|Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos
|5
|Jardineiro
|5
|Lavador de carros
|1
|Lavador de roupas
|1
|Lavador de veículos
|1
|Leiturista
|3
|Magarefe
|5
|Manobrista
|5
|Maqueiro de hospital
|1
|Mecânico de auto em geral
|2
|Mecânico de automóveis e caminhões
|2
|Mecânico de manutenção de máquinas de costura
|1
|Mecânico de manutenção de máquinas industriais
|2
|Mecânico de manutenção de máquinas, em geral
|1
|Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
|10
|Mecânico de motor a diesel
|1
|Motofretista
|2
|Motorista de ambulância
|1
|Motorista de caminhão
|17
|Motorista entregador
|23
|Oficial de manutenção
|1
|Oficial de manutenção predial
|2
|Operador de caixa
|76
|Operador de cobrança
|1
|Operador de empilhadeira
|8
|Operador de lavador de veículos
|1
|Operador de movimentação e armazenamento de carga
|3
|Operador de telemarketing ativo
|100
|Operador de telemarketing ativo e receptivo
|2
|Operador de transporte multimodal
|1
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Operador financeiro
|50
|Padeiro
|2
|Passador de roupas em geral
|1
|Pedreiro
|14
|Perito assistente (contador)
|1
|Pintor de obras
|2
|Pizzaiolo
|1
|Porteiro
|9
|Promotor de vendas
|19
|Recepcionista de consultório médico ou dentário
|3
|Repositor – em supermercados
|40
|Repositor de mercadorias
|41
|Representante comercial autônomo
|2
|Retalhador de carne
|4
|Salgadeiro
|1
|Serralheiro
|1
|Servente de limpeza
|23
|Servente de obras
|15
|Soldador
|3
|Soldador elétrico
|2
|Supervisor administrativo de pessoal
|2
|Supervisor de carga e descarga
|1
|Supervisor de logística
|1
|Supervisor de vendas comercial
|2
|Tapeceiro de móveis
|2
|Técnico de refrigeração (instalação)
|1
|Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação
|10
|Técnico de suporte de ti
|1
|Técnico eletricista
|1
|Técnico em instalação de sistemas ópticos
|10
|Técnico em segurança do trabalho
|1
|Tecnólogo em segurança do trabalho
|1
|Tosador de animais domésticos
|1
|Trabalhador agropecuário em geral
|2
|Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
|4
|Trabalhador rural
|1
|Vendedor de comércio varejista
|2
|Vendedor de serviços
|5
|Vendedor interno
|22
|Vendedor porta a porta
|50
|Vigia
|4
|Total Geral
|1472
Deixe seu Comentário
Leia Também
Oportunidade
Inscrições para o Vestibular 2026 da UEMS terminam na próxima semana
Oportunidade
Bora trabalhar? Capital tem mais de 1,4 mil vagas em aberto nesta quinta-feira
Oportunidade
Curso gratuito de massas acontece nesta quarta-feira no Bairro Caiçara
Oportunidade
Central de Vagas vai acelerar contratações para atacadistas em Campo Grande
Oportunidade
Quarta-feira tem mais de 1,4 mil vagas de empregos abertas para Campo Grande
Oportunidade
Auxiliar de cozinha e vendedor são destaques nas 1.430 vagas ofertadas pela Funsat
Oportunidade
Mais de 4,5 mil vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira em MS
Oportunidade
Funsat leva edição do Emprega CG ao bairro São Francisco nesta sexta-feira
Oportunidade
Funsat oferece 1.353 vagas de emprego em 142 profissões nesta quinta-feira
Oportunidade