(67) 99647-9098
Oportunidade

Funsat inicia a semana com mais de 1,2 mil vagas abertas

As oportunidades são destinadas a candidatos com e sem experiência, além de postos temporários e para PcD

12 janeiro 2026 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.228 vagas de emprego em 109 áreas diferentes nesta segunda-feira (12). As oportunidades são oferecidas por 128 empresas de Campo Grande, com seleção voltada à contratação imediata.

Entre as vagas que exigem experiência profissional, há maior concentração nos setores de comércio e logística. Estão abertas 21 oportunidades para estoquista e outras 21 para fiscal de prevenção de perdas, além de 12 vagas para atendente de farmácia e 11 para açougueiro. Também há demanda por classificador de grãos e magarefe, com cinco vagas cada, e por conferente de logística, com quatro postos disponíveis.

Para candidatos sem experiência, a Funsat reúne 919 oportunidades para as funções de operador de caixa, com 153 vagas, e repositor de mercadorias, com 98. O painel inclui ainda oportunidades para engenheiro civil e frentista, com oito vagas cada, além de auxiliar de padeiro, com cinco postos, e assistente bilíngue, com duas vagas.

O cadastro também contempla 13 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), sendo a maioria para a função de vigilante, com dez postos, além de oportunidades para auxiliar administrativo, limpeza e estoquista. Para quem procura trabalho temporário, estão disponíveis 50 vagas distribuídas em seis ocupações.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat portando documentos pessoais e carteira de trabalho. O atendimento ocorre na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 16h, sem intervalo para almoço. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837. 

