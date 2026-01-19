Menu
Oportunidade

Funsat inicia nova etapa do Primt Itinerante em Campo Grande

A ação começa nesta segunda-feira (19) e prevê a seleção de cerca de 600 candidatos para cadastro reserva

19 janeiro 2026 - 08h10Sarah Chaves    atualizado em 19/01/2026 às 08h16
A ação tem como objetivo formar Cadastro Reserva de beneficiáriosA ação tem como objetivo formar Cadastro Reserva de beneficiários   (Foto: PMCG)

A partir desta segunda-feira (19), a Fundação Social do Trabalho (Funsat) dá início a mais uma edição do Primt Itinerante, programa de inclusão ao mercado de trabalho que levará inscrições para todas as regiões de Campo Grande.

A ação tem como objetivo formar Cadastro Reserva de beneficiários, com previsão mínima de convocação de 200 selecionados já no mês de fevereiro, além de novas chamadas ao longo do primeiro semestre de 2026.

Em cada dia de atendimento do Primt Itinerante, nos oito polos de inscrição, serão distribuídas 60 senhas, entre 7h e 9h. Para validar a candidatura e integrar o Cadastro Reserva, é necessário que o trabalhador esteja há mais de seis meses sem vínculo formal de trabalho e que também tenha se desligado do programa nesse mesmo período.

Para realizar a inscrição, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: Registro Geral (RG), Carteira de Trabalho (CTPS física ou digital), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, certidão de nascimento ou RG e CPF dos filhos, dependentes ou agregados, comprovante ou declaração de escolaridade, certificado militar quando aplicável e Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

O atendimento nos locais segue até às 12h, conforme o cronograma definido para esta edição do Primt Itinerante.

