Funsat lança curso intensivo para quem busca reposicionamento profissional

A Escola Funsat abre o calendário de qualificação de 2026 com um curso voltado a quem quer reorganizar a carreira e se preparar para as exigências do mercado atual. Entre os dias 19 e 23 de janeiro, o Polo Moreninhas recebe a “Jornada do Futuro”, uma capacitação intensiva de 20 horas focada em autoconhecimento, planejamento profissional e empregabilidade.

A formação será conduzida por Domício Júnior, diretor-executivo da Funsat, escritor e especialista em performance humana, que já qualificou mais de 1,6 mil pessoas apenas no último ano. A proposta é oferecer um treinamento prático, com orientação direta e ferramentas aplicáveis à vida profissional.

Segundo a diretora da Escola Funsat, Elaine Dias, o curso foi pensado para ajudar o aluno a identificar seus talentos e construir um plano de carreira possível. A ideia é que cada participante saia com mais clareza sobre seus objetivos e caminhos no mundo do trabalho.

Durante a capacitação, os alunos passam por atividades de autoconhecimento, recebem preparação para entrevistas e apresentação profissional, conhecem as novas habilidades exigidas pelas empresas e ainda contam com apoio para encaminhamento a oportunidades reais. Os cursos da Funsat têm reconhecimento do MEC e da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul.

As vagas são limitadas. As aulas acontecem de 19 a 23 de janeiro, com quatro horas diárias, no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

Informações e matrículas podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-3089 ou pelo WhatsApp da Escola Funsat. A unidade central da Escola funciona na Rua 14 de Julho, 992, primeiro andar, na Vila Glória.

