Funsat lança "Super Quarta" com recrutadores do Burger King, Assaí e Guatós

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta 2.060 vagas de emprego em Campo Grande e lança nesta quarta-feira (2), o novo projeto do Emprega CG, a “Super Quarta”que acontecerá sempre no mesmo formato toda semana com entrevistadores presentes das 13h às 16h.

Na primeira edição é confirmada a participação de entrevistadores do Burger King, Assaí Atacatista e da Guatós. Para concorrer a alguma das oportunidades dos recrutamentos, é preciso que o trabalhador retire uma senha especial na recepção da Funsat e também esteja com o cadastro atualizado no Sistema Nacional do Emprego (Sine).

Em 2 de julho, o Emprega CG completa 31 ações executadas no ano, movimentação responsável já por 3.200 atendimentos até o primeiro semestre. Outras informações da “Super Quarta” podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5841.

A Funsat também estará pela manhã com abordagens do Emprega CG no Centro Pop, na Rua Joel Dibo, 255. O projeto é voltado ao cumprimento de meta dos departamentos de Recursos Humanos das empresas envolvidas.



Já no quadro integral das 2.060 vagas, 1.727 não exigem experiência prévia na atividade, além de confirmar a possibilidade de um treinamento remunerado. Lista que engloba buscas por ajudante de açougueiro (3 postos), atendente de lanchonete (51 postos), atendente de padaria (31 postos), auxiliar de limpeza (146 postos), auxiliar de logística (43 postos), auxiliar nos serviços de alimentação (68 postos) e 20 vagas direcionadas a lavadores de ônibus.

Destaque ainda às nove vagas prioritárias ao público PCD (Pessoa com Deficiência): agente de saneamento (1), almoxarife (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de limpeza (1) e para auxiliar de linha de produção com cinco postos.

O atendimento regular acontece na Agência de Intermediação da Funsat das 7h às 17h na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, mesmo endereço da “Super Quarta”, entre as 13h às 16h.

