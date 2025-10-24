Funsat leva edição do Emprega CG ao bairro São Francisco nesta sexta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza nesta sexta-feira (24) mais uma edição do programa Emprega CG, que chega à marca de 68 ações realizadas em 2025. A iniciativa, que leva oportunidades de emprego e serviços à comunidade, acontece no bairro São Francisco, das 8h às 12h, na Rua Rui Barbosa, 4670, dentro da Unidade Básica de Saúde, com atendimento por ordem de chegada e distribuição de senhas.

Durante o evento, os participantes terão acesso a um balcão de recrutamento com 150 vagas, além de orientações sobre CTPS Digital e Seguro-Desemprego. A Agência de Empregos da Funsat segue com atendimento normal das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

O painel de vagas desta sexta-feira reúne 1.442 oportunidades de emprego, distribuídas entre 180 empresas e 148 profissões diferentes. A maior parte das vagas não exige experiência prévia. Entre os cargos com mais oportunidades estão ajudante de carga e descarga de mercadoria (21), atendente de lanchonete (34), auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (64), operador de caixa (74) e operador de telemarketing ativo (100) — totalizando 1.022 vagas de perfil aberto, em 65 funções distintas.

Outras 420 vagas, são destinadas a profissionais com experiência comprovada ou formação específica. Entre as funções que exigem esse perfil estão analista de Recursos Humanos, analista de gestão de estoque, atendente de cafeteria, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar financeiro, chefe de cozinha, encarregado de obras, gerente de vendas e operador de transporte multimodal. Esses processos costumam ter número reduzido de postos e etapas de entrevistas mais detalhadas.

O destaque também vai para as vagas exclusivas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). O Guichê 1 da Agência Funsat concentra 81 oportunidades, distribuídas entre diferentes funções, como supervisor de logística (1), analista de suporte de sistema (1), auxiliar de expedição (2), jardineiro (2), operador de empilhadeira (2), auxiliar administrativo (3), auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (20) e auxiliar de confecção (40).

