Funsat oferece 1.249 vagas de emprego nesta terça-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.249 vagas de emprego nesta terça-feira (11). Ao todo, 149 profissões estão contemplando 1.881 empresas.

O atendimento ao público acontece das 7h às 17h, sem intervalo, na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. A maioria das oportunidades é destinada a entrevistas de perfil aberto, que não exigem experiência prévia e permitem ao candidato treinamento remunerado para uma nova função.

Entre as 823 vagas nessa modalidade, há destaque para atendente de cafeteria (6), atendente de lanchonete (35), auxiliar de linha de produção (71), operador de telemarketing ativo (40), servente de limpeza (20) e vendedor no comércio varejista (2).

No quadro geral, também há oportunidades para açougueiro (15), ajudante de churrasqueiro (2), desossador (3), eletricista de instalações (2), inspetor de qualidade (1), motorista de caminhão (9), operador de caixa (87), pedreiro (15), soldador (3) e trabalhador rural (1).

O público PCD (Pessoa com Deficiência) tem prioridade em 50 vagas exclusivas, distribuídas entre auxiliar de confecção (40), empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (3) e auxiliar administrativo (2). O atendimento especializado ocorre no Guichê 1, no térreo da Fundação.

