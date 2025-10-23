Funsat oferece 1.353 vagas de emprego em 142 profissões nesta quinta-feira

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) está com 1.353 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (23). As oportunidades abrangem 142 cargos diferentes, distribuídos entre 177 empresas da Capital.

As vagas são para açougueiro (16), analista de Recursos Humanos (1), atendente de lanchonete (36), auxiliar de confecção (40), borracheiro (3), conferente de carga e descarga (4), estoquista (12), frentista (10), motorista de caminhão (17), operador de caixa (96) e operador de telemarketing ativo (100).

Para quem busca funções sem experiência são 958 vagas em 64 áreas diferentes. Destaque para atendente barista (10), auxiliar de lavanderia (10), consultor de vendas (15), leiturista (3), operador de processo de produção (50), servente de limpeza (3) e vendedor de serviços (8).

A Funsat também disponibiliza 81 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). Entre as oportunidades estão auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (20), auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (5), auxiliar administrativo (3), auxiliar de expedição (2), jardineiro (2), operador de empilhadeira (2), analista de suporte de sistema (1) e supervisor de logística (1).

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

