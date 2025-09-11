Menu
Oportunidade

Funsat oferece 1.354 vagas de emprego em diversas áreas na Capital; confira

As áreas com maior demanda incluem operador de caixa, operador de telemarketing ativo, e operador de processo de produção

11 setembro 2025 - 08h10Sarah Chaves

Interessados em um das 1.354 vagas da Fundação Social do Trabalho (Funsat), ofertadas nesta quinta-feira (11), destinadas a140 profissões diferentes, em mão de obra a ser recrutada para 181 empresas de Campo Grande, devem comparecer no local, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com documento de identidade e carteira de trabalho das 7h às 17h.

As áreas com maior demanda incluem operador de caixa (215 vagas), operador de telemarketing ativo (100 vagas), e operador de processo de produção (102 vagas). Além disso, há oportunidades para auxiliar de logística (60 vagas), auxiliar de limpeza (64 vagas) e repositor de mercadorias (71 vagas).

Para quem não tem experiência, as vagas mais numerosas estão em funções como operador de caixa (201 vagas), operador de telemarketing ativo (100 vagas) e repositor de mercadorias (69 vagas). Há também oportunidades em funções como ajudante de carga e descarga (21 vagas) e auxiliar de linha de produção (35 vagas), que não exigem experiência prévia.

Além disso, a Funsat possui vagas para Pessoa com Deficiência (PCD) em funções como atendente de lojas (5 vagas) e porteiro (2 vagas). Para quem busca uma vaga temporária, há oportunidades como ajudante de churrasqueiro (2 vagas).

