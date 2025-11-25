Menu
Funsat oferece 1.370 vagas na Capital; 977 não exigem experiência

Para pessoas com deficiência, estão disponíveis 49 oportunidades

25 novembro 2025 - 07h30
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anuncia nesta terça-feira (25), 1.370 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas por 185 empresas. Do total, 977 oportunidades não exigem experiência profissional, para candidatos em busca do primeiro emprego.

As vagas contemplam 154 profissões, refletindo a diversidade do mercado local. Entre as funções com maior número de postos estão: açougueiro (19 vagas), ajudante de carga e descarga (30), alimentador de linha de produção (10), auxiliar de limpeza (127), consultor de vendas (20), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10), operador de caixa (149) e pedreiro (13).

Nas vagas que não exigem experiência há oportunidades para ajudante de obras (2), atendente de cafeteria (6), atendente de lanchonete (34), consultor de vendas (15), repositor de mercadorias (99) e trabalhador de extração florestal (13).

Para pessoas com deficiência (PcD), estão disponíveis 49 vagas, distribuídas entre auxiliar de confecção (40), empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (2) e auxiliar administrativo (2).

A Funsat também oferece 26 vagas temporárias, destinadas a demandas de curta duração em empresas parceiras.

Os interessados devem comparecer à sede da fundação, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 16h. Mais informações podem ser consultadas nos perfis oficiais — Instagram (@funsat.cg) e Facebook (“Funsatcampograndems”) — ou pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

