Funsat oferece 1.531 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira (16)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está oferecendo 1.531 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas por 157 profissões diferentes.

Entre as funções com maior número de vagas, estão os cargos de auxiliar de limpeza, operador de caixa e operador de telemarketing. Também há vagas para auxiliar de linha de produção, repositor de mercadorias, operador de processo de produção, operador financeiro e auxiliar de cozinha.

Além dessas, outras vagas incluem atendente de lanchonete, costureira, ajudante de carga e descarga, motorista de caminhão, estoquista e pedreiro.

Para quem não tem experiência, há mais de mil vagas disponíveis em diversas funções, como açougueiro, auxiliar de lavanderia, coletor de lixo, jardineiro, mecânico de manutenção de máquinas pesadas, operador de empilhadeira e vendedor interno.

A Funsat oferta 102 vagas voltadas para Pessoas com Deficiência (PcD), que incluem funções como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, carregador de caminhão, empacotador, atendente de loja e operador de empilhadeira, além de algumas oportunidades específicas, como analista de suporte de sistema, para contratação urgente.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com horários de atendimento das 7h às 17h. Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 4841.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também