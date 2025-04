Funsat oferece 1.857 vagas de emprego nesta quarta-feira

Com 1.857 vagas cadastradas por 203 empresas de Campo Grande, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) atende das 7h às 17h, sem intervalo de almoço na sua Agência de Intermediação, localizada à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

As vagas do quadro geral são para: açougueiro (13 postos), alinhador de pneus (2 postos), analista ambiental (1 posto), apontador em obras (1 posto), atendente de lanchonete (52 postos), auxiliar de cozinha (29 postos), auxiliar de limpeza (133 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (158 postos), carpinteiro (95 postos), fiscal de prevenção de perdas (10 postos), motorista carreteiro (32 postos), operador de caixa (169 postos), operador de empilhadeira (5 postos, entre outras oportunidades.

Entre as 1.187 vagas de “perfil aberto”, nas quais a experiência prévia não é um pré-requisito exigido. Destaques nas triagens de auxiliar administrativo (5 postos), auxiliar de topógrafo (1 posto), cuidador de idosos (4 postos), organizador de eventos (3 postos), repositor em supermercados (171 postos), servente de limpeza (20 postos), servente de obras (52 postos), trabalhador na suinocultura (4 postos), além de três anúncios para vendedor interno, com esta condição.

A Fundação oferece também, com exclusividade ao público PCD (Pessoa com Deficiência), 20 seleções ativas. Relação que inclui na modalidade buscas por operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (10), repositor em supermercados (5), assistente administrativo (3), repositor de mercadorias (2).

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramais 5800 ou 5829, também pelo portal oficial da Prefeitura de Campo Grande.

