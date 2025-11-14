Funsat oferece 51 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência

Fundação Social do Trabalho (Funsat) divulgou, nesta sexta-feira (14), um total de 852 oportunidades de emprego em Campo Grande, com destaque para as vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Ao todo, 51 postos são exclusivos para esse público.

As vagas para PcD incluem auxiliar de confecção (40), empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (3), auxiliar administrativo (2) e apontador de obras (1).

No conjunto geral, 70% das oportunidades não exigem experiência prévia. São 851 vagas de “perfil aberto”, distribuídas por 69 profissões. Para concorrer, o candidato deve manter seu cadastro atualizado e registrar interesse na área desejada — processo que pode ser ajustado na própria agência.

Entre as vagas com treinamento remunerado, há oportunidades para auxiliar administrativo (20), auxiliar de cozinha (26), auxiliar de limpeza (71), consultor de vendas (15), frentista (9), operador de caixa (85), pedreiro (2), repositor de mercadorias (40) e vendedor interno (4).

No quadro geral, também há demanda para ajudante de serralheiro (5), atendente de cafeteria (6), auxiliar de armazenamento (6), auxiliar de produção (76), costureira (34), estoquista (22), jardineiro (3), motorista de caminhão (14) e passador de roupas (2).

Mais informações estão disponíveis no Instagram @funsat.cg e no Facebook Funsatcampograndems, além dos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

