Funsat oferece 8 vagas de emprego em casa de repouso e 110 em atacadista

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), está com oito vagas de emprego em uma Casa de Repouso, para profissionais com nível superior, técnicos que atuam na área e estagiários.

Além dessas vagas, a Prefeitura da capital também por meio da Funsat oferece outras 110 vagas temporárias e permanentes de uma rede atacadista que abrirá sua terceira unidade.

Das vagas para a casa de repouso, três são para cuidador de idoso, com experiência comprovada em carteira ou por meio de Carta de Referência. Além de ter o curso de cuidador de pessoas idosas. Disponibilidade para trabalhar em escala 12×36.

Uma vaga para nutricionista, sem necessidade de experiência comprovada, podendo ser recém-formado e com registro no Conselho (CFN) ativo. Trabalho em escala 12×36. Uma vaga para enfermeiro padrão com registro ativo no COREN. Poderá ser recém-formado. Disponibilidade para trabalhar em escala 12×36.

E uma vaga de auxiliar de limpeza, com experiência e ensino fundamental completo, de segunda a sábado, horário comercial. Há também vagas de estágio para acadêmicos de educação física e terapia ocupacional que estejam cursando o último semestre. Jornada de trabalho e bolsa auxílio, à combinar.

Para as vagas do atacadistas, as oportunidades oferecidas são inicialmente temporárias, sendo 30 para operador de caixa e 31 para repositor, com possibilidade de se tornarem permanentes. Para ambos os cargos não é necessário experiência, apenas Ensino Médio Completo e disponibilidade para trabalhar das 14 h às 22h20 horas, em escala 6×1, ou seja, seis dias trabalhados, uma folga semanal e um domingo no mês.

A contratação é imediata e deve ser realizada já na próxima semana. Para ambas as funções o salário oferecido é de R$ 1.107,00, mais vale-transporte e refeição na empresa.

Os interessados nas vagas podem acessar o aplicativo Sine Fácil para realizar o autoencaminhamento.

A Funsat fica na rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória próxima da Igreja Ortodoxa. O atendimento devido a pandemia atual causada pelo coronavírus é das 8:30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 4042-0585.

