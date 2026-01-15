Funsat oferece mais de 1,2 mil vagas nesta quinta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia a quinta-feira (15) com 1.201 vagas de emprego abertas em 124 empresas de Campo Grande. O destaque são as oportunidades de perfil aberto, destinadas a pessoas sem experiência, distribuídas em 58 funções.

No total, o painel reúne 111 profissões. Entre as vagas sem exigência de experiência estão operador de caixa (157), auxiliar de linha de produção (65) e auxiliar nos serviços de alimentação (45).

No quadro geral, há oportunidades em diferentes áreas, do comércio à construção civil, como engenheiro civil (8), atendente de lojas e mercados (68), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10) e açougueiro (11).

A Funsat também oferece 93 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), com maior número para auxiliar de confecção (80). Além disso, há 42 vagas temporárias em quatro funções.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, para atualizar o cadastro e consultar as vagas, das 7h às 16h. Informações pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

