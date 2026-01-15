Menu
Menu Busca quinta, 15 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Oportunidade

Funsat oferece mais de 1,2 mil vagas nesta quinta-feira

O painel reúne 111 profissões, com destaque para vagas de perfil aberto

15 janeiro 2026 - 07h30Sarah Chaves
Auxiliar de linha de produçãoAuxiliar de linha de produção   (Reprodução)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia a quinta-feira (15) com 1.201 vagas de emprego abertas em 124 empresas de Campo Grande. O destaque são as oportunidades de perfil aberto, destinadas a pessoas sem experiência, distribuídas em 58 funções.

No total, o painel reúne 111 profissões. Entre as vagas sem exigência de experiência estão operador de caixa (157), auxiliar de linha de produção (65) e auxiliar nos serviços de alimentação (45).

No quadro geral, há oportunidades em diferentes áreas, do comércio à construção civil, como engenheiro civil (8), atendente de lojas e mercados (68), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10) e açougueiro (11).

A Funsat também oferece 93 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), com maior número para auxiliar de confecção (80). Além disso, há 42 vagas temporárias em quatro funções.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, para atualizar o cadastro e consultar as vagas, das 7h às 16h. Informações pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837. 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Funsat oferta vagas para operador de caixa, atendente e leiturista
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, atendente e leiturista
Matrículas abertas para a EJA em Campo Grande; Saiba como se inscrever
Oportunidade
Matrículas abertas para a EJA em Campo Grande; Saiba como se inscrever
Imagem ilustrativa
Oportunidade
Seleção abre 146 vagas com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Funsat oferta mais de 900 vagas sem exigência de experiência nesta terça-feira
Oportunidade
Funsat oferta mais de 900 vagas sem exigência de experiência nesta terça-feira
Os profissionais vão atuar na Suzano
Oportunidade
Procurando emprego? Seletiva para motoristas de ônibus acontece nesta quarta na Funtrab
Não caia em fake! Funtrab alerta sobre falsos cursos e vagas de empregos para jovens
Oportunidade
Não caia em fake! Funtrab alerta sobre falsos cursos e vagas de empregos para jovens
Fotografias de exposições de arte realizadas pelo Naus em 2024
Oportunidade
Programa busca artistas visuais para circuito de exposições em Campo Grande
Poda preventiva realizada pela Energisa
Oportunidade
Energisa abre oportunidade de estágio para Campo Grande
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Veja mais no site da ALEMS: https://www.al.ms.gov.br/Noticias/144267/alems-publica-edital-de-concurso-com-remuneracao-inicial-de-ate-r-8-mil
Oportunidade
Inscrições para o concurso da Alems com salário de até R$ 8 mil começam nesta segunda
Funsat inicia a semana com mais de 1,2 mil vagas abertas
Oportunidade
Funsat inicia a semana com mais de 1,2 mil vagas abertas

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande