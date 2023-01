Funsat oferece mais de 800 vagas na 1° segunda-feira do ano; Confira

O ano começou com muitas oportunidades para quem busca ingressar no mercado de trabalho, nesta 1° segunda-feira de 2023, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 808 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento.

As vagas são inúmeras, tem para almoxarife, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de costureira, auxiliar de cozinha, vendedor de porta a porta, vendedor interno, entre outras opções. Confira aqui a lista completa.

Dessas oportunidades, 34 delas são exclusivas para PcD (pessoas com deficiência) nas funções de almoxarife, assistente de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, estoquista, motorista de ônibus urbano, recepcionista atendente e vigilante.

A Funsat fica na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, mais informações entre em contato com (67) 4042-5830.

