Funsat oferece mais de 90 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza um recrutamento nesta quinta-feira (9) com 1.448 vagas disponíveis em diversas áreas profissionais, abrangendo 151 diferentes funções e oportunidades de emprego em 191 empresas de Campo Grande.

Um dos destaques são 97 vagas dedicadas às pessoas com deficiência (PCD), que contam com vagas exclusivas no Guichê 1, um espaço destinado especialmente para esse público, no térreo da sede da Funsat. As vagas disponíveis são para diversas funções, como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, atendente de lojas, auxiliar administrativo, entre outras. Também há vagas para cargos como carregador de caminhão, jardineiro, operador de empilhadeira, porteiro e até para supervisor de logística.

A Fundação também oferece diversas vagas para o público em geral, com destaque para funções como operador de caixa, costureira, mecânico, entre outras. Porém, o foco da ação de hoje é justamente assegurar que pessoas com deficiência possam também ter acesso a essas oportunidades.

Quem tiver interesse pode comparecer pessoalmente à Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, durante o horário de atendimento das 7h às 17h.

