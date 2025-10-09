Menu
Menu Busca quinta, 09 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funsat oferece mais de 90 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência

A Fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória em Campo Grande

09 outubro 2025 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza um recrutamento nesta quinta-feira (9) com 1.448 vagas disponíveis em diversas áreas profissionais, abrangendo 151 diferentes funções e oportunidades de emprego em 191 empresas de Campo Grande.

Um dos destaques são 97 vagas dedicadas às pessoas com deficiência (PCD), que contam com vagas exclusivas no Guichê 1, um espaço destinado especialmente para esse público, no térreo da sede da Funsat. As vagas disponíveis são para diversas funções, como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, atendente de lojas, auxiliar administrativo, entre outras. Também há vagas para cargos como carregador de caminhão, jardineiro, operador de empilhadeira, porteiro e até para supervisor de logística.

A Fundação também oferece diversas vagas para o público em geral, com destaque para funções como operador de caixa, costureira, mecânico, entre outras. Porém, o foco da ação de hoje é justamente assegurar que pessoas com deficiência possam também ter acesso a essas oportunidades.

Quem tiver interesse pode comparecer pessoalmente à Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, durante o horário de atendimento das 7h às 17h.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, operador de caixa e consultores
Oportunidade
Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, operador de caixa e consultores
carteira clt
Oportunidade
Funtrab promove Feirão da Empregabilidade em MS
Cartórios garantem a autenticidade, a segurança e a publicidade de todos os atos jurídicos no país -
Oportunidade
TJMS lança concurso para delegação de cartórios em Mato Grosso do Sul
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Mais de 1.400 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira na Capital
Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede da Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferece mais de 3.700 vagas de emprego nesta segunda-feira em MS
Sinduscon-MS realizará Feira de Empregabilidade para a Construção Civil na Capital
Oportunidade
Sinduscon-MS realizará Feira de Empregabilidade para a Construção Civil na Capital
Funsat realiza Emprega CG na Arena Novos Estados nesta sexta-feira
Oportunidade
Funsat realiza Emprega CG na Arena Novos Estados nesta sexta-feira
Vagas são destinadas para REME
Oportunidade
Encerra amanhã as inscrições para processo seletivo de professores na Capital
Foto: Jusbrasil
Oportunidade
Funsat oferta vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha e motorista de caminhão
Foto: PMCG
Oportunidade
Outubro começa com mais de 1.200 vagas de emprego disponíveis na Funsat

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece refeições a pacientes e acompanhantes nas UPAs