Funsat oferece mais de 900 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (18), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece vagas de emprego de 192 empresas de Campo Grande, conforme o painel de intermediação de sua plataforma. No total, são disponibilizadas pré-entrevistas para contratações em 153 áreas diferentes.

No setor de Varejo, destacam-se mais de 600 vagas, incluindo posições como operador de caixa (138 vagas), repositor de mercadorias (68), atendente de padaria (7), açougueiro (12), padeiro (3), gerente comercial (3) e representante comercial autônomo (2).

Além disso, há vagas para diversas outras funções, como soldador (3), servente de obras (24), pedreiro (10) e quatro oportunidades urgentes para porteiro. Ao todo, são 917 vagas sem exigência de experiência, distribuídas em 59 diferentes funções. Entre as opções, estão oportunidades para ajudante de carga e descarga (21), atendente de barista (10), atendente de lanchonete (6), coletor de lixo (20), operador de processo de produção (100) e vendedor interno (3).

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter cadastro ativo na Funsat, que está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com atendimento das 7h às 17h.

