Funsat oferece oportunidades de emprego em 156 empresas de Campo Grande

Aa Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande oferece diversas oportunidades de emprego em 156 empresas da cidade nesta terça-feira (21). Ao todo, são 1.246 vagas disponíveis, distribuídas em 135 diferentes funções.

Para concorrer, o candidato precisa ter o cadastro atualizado no sistema, pois ele é necessário para a emissão da Carta de Encaminhamento, que autoriza a participação nas entrevistas, especialmente para cargos que exigem qualificação técnica ou em processos seletivos abertos, nos quais não há exigência de experiência anterior.

São 875 oportunidades sem exigência de experiência, distribuídas em 60 funções. Algumas das posições disponíveis incluem: auxiliar de armazenamento (7 vagas), auxiliar de cozinha (24 vagas), jardineiro (2 vagas) e operador financeiro (50 vagas).

As vagas incluem auxiliar de limpeza (139 vagas), operador de caixa (71 vagas) e operador de telemarketing ativo (100 vagas). Outras funções são: instalador e reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (30 vagas), estoquista (12 vagas), consultor de vendas (16 vagas), coletor de lixo (20 vagas) e auxiliar de lavanderia (16 vagas).

A Funsat também oferece 81 vagas destinadas à inclusão de pessoas com deficiência (PCDs), com diversas opções, como: auxiliar de confecção (40 vagas), auxiliar de limpeza (20 vagas), auxiliar de linha de produção (5 vagas), empacotador à mão (5 vagas), auxiliar administrativo (3 vagas), auxiliar de expedição (2 vagas), jardineiro (2 vagas), operador de empilhadeira (2 vagas), analista de suporte de sistema (1 vaga) e supervisor de logística (1 vaga).

A Funsat está localizada à Rua 14 de Julho, 992 na Vila Glória, com atendimento da intermediação de empregos entre as 7h e 17h.

