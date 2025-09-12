Funsat oferece vagas com contratação imediata e sem exigência de experiência

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) divulgou nesta sexta-feira (12), que sete em cada dez vagas disponíveis não exigem experiência anterior. A informação foi levantada durante os atendimentos realizados na Agência de Empregos da instituição.

Ao todo, 178 empresas estão contratando para 143 funções diferentes, muitas delas no modelo de seleção aberta, onde o candidato recebe treinamento remunerado antes de assumir o cargo — uma ótima chance para quem quer aprender e trabalhar ao mesmo tempo.

Entre os destaques, estão vagas para operador de caixa (184), operador de telemarketing ativo (100), auxiliar de cozinha (35), auxiliar de limpeza (27), ajudante de carga e descarga de mercadoria (30), motorista de caminhão (22), açougueiro (17), servente de obras (14), consultor de vendas (11), atendente barista (10), vendedor de serviços (8), fiscal de prevenção de perdas (6), soldador (3), porteiro (2), ajudante de serralheiro (1).

A Funsat também realiza atendimento exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCDs) no Guichê 1, localizado no térreo da sede. Para esse público, estão disponíveis vagas para: Atendente de lojas (5), porteiro (2), auxiliar de limpeza (1), almoxarife (1), agente de saneamento (1)

O atendimento presencial acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (67) 4042-0585 – ramal 5800 ou no perfil oficial do Instagram @funsat.cg.

