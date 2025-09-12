Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funsat oferece vagas com contratação imediata e sem exigência de experiência

Ao todo, 178 empresas estão contratando para 143 funções diferentes

12 setembro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) divulgou nesta sexta-feira (12), que sete em cada dez vagas disponíveis não exigem experiência anterior. A informação foi levantada durante os atendimentos realizados na Agência de Empregos da instituição.

Ao todo, 178 empresas estão contratando para 143 funções diferentes, muitas delas no modelo de seleção aberta, onde o candidato recebe treinamento remunerado antes de assumir o cargo — uma ótima chance para quem quer aprender e trabalhar ao mesmo tempo.

Entre os destaques, estão vagas para operador de caixa (184), operador de telemarketing ativo (100), auxiliar de cozinha (35), auxiliar de limpeza (27), ajudante de carga e descarga de mercadoria (30), motorista de caminhão (22), açougueiro (17), servente de obras (14), consultor de vendas (11), atendente barista (10), vendedor de serviços (8), fiscal de prevenção de perdas (6), soldador (3), porteiro (2), ajudante de serralheiro (1).

A Funsat também realiza atendimento exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCDs) no Guichê 1, localizado no térreo da sede. Para esse público, estão disponíveis vagas para: Atendente de lojas (5), porteiro (2), auxiliar de limpeza (1), almoxarife (1), agente de saneamento (1)

O atendimento presencial acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (67) 4042-0585 – ramal 5800 ou no perfil oficial do Instagram @funsat.cg.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Oportunidade está aberta por meio de processo seletivo
Oportunidade
MRV oferece quatro vagas de estágio para estudantes de Campo Grande
Funsat oferece 1.354 vagas de emprego em diversas áreas na Capital; confira
Oportunidade
Funsat oferece 1.354 vagas de emprego em diversas áreas na Capital; confira
Foto: Divulgação/Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferta 937 vagas e 'Emprega CG' disponibiliza mais 1.600 oportunidades
Foto: Divulgação
Oportunidade
Funsat anuncia 1.660 vagas de emprego em 134 áreas nesta terça-feira
Praça de Pedágio, captada de imagem de câmara instalada na rodovia
Oportunidade
Way Brasil abre 27 vagas de trabalho em Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul inicia a semana com 3.860 vagas de emprego ofertadas pela Funtrab
Oportunidade
Mato Grosso do Sul inicia a semana com 3.860 vagas de emprego ofertadas pela Funtrab
Foto: Funsat
Oportunidade
Funsat encerra a semana com mais de 1.600 vagas de emprego em 151 áreas
Foto: Reprodução
Oportunidade
Funtrab oferta 83 vagas para auxiliar de linha de produção nesta quinta-feira
carteira de trabalho
Oportunidade
1º Emprega Campo Grande reúne mais de mil vagas de trabalho em diversas áreas
Divulgação: Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferece mais de 900 vagas nesta quarta-feira na Capital

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande