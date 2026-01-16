Funsat oferta 1.306 vagas de emprego nesta sexta-feira (16)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.306 vagas de emprego nesta sextta-feira (16), por meio do Painel de Intermediação, com oportunidades em 107 funções diferentes. Ao todo, 126 empresas participam do processo de recrutamento, contemplando candidatos com ou sem experiência profissional.

O destaque do dia são as vagas de perfil aberto, que não exigem experiência prévia, ideais para quem busca o primeiro emprego ou uma transição de carreira. Entre as principais oportunidades estão Operador de caixa (159 vagas), Repositor de mercadorias (90 vagas), Operador de processo de produção (30 vagas), Empacotador (18 vagas), além de Auxiliar de cozinha (15 vagas) e Alimentador de linha de produção (15 vagas).

Para candidatos com experiência técnica, o painel indica 362 vagas, incluindo Ajudante de carga e descarga (31 vagas), Estoquista (18 vagas), Açougueiro (11 vagas), Auxiliar administrativo (5 vagas) e Auxiliar de padeiro (5 vagas).

A Funsat também mantém vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). São 93 oportunidades, com destaque para Auxiliar de confecção (80 vagas) e Vigilante (10 vagas). Há ainda 42 vagas temporárias, cujas informações detalhadas devem ser consultadas presencialmente na sede da fundação.

Como complemento à intermediação de mão de obra, a Funsat inicia o calendário de capacitações de 2026 com as últimas vagas do Curso de Verão, formação gratuita voltada ao desenvolvimento profissional. Entre os dias 19 e 23 de janeiro, o Polo Funsat Moreninha recebe o curso Jornada do Futuro – Construindo uma Carreira de Sucesso, com carga horária de 20 horas.

As inscrições para cursos podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 3314-3089 ou presencialmente. A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com atendimento das 7h às 16h. O Polo Moreninha fica na Rua Anacá, 699.

