Funsat oferta 1.333 vagas de emprego nesta sexta-feira (23)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.333 vagas de emprego para esta sexta-feira (23) em Campo Grande. As oportunidades contemplam 117 funções, com 958 vagas sem exigência de experiência, 92 destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD) e 42 temporárias.

Entre os destaques do painel geral estão operador de caixa (177 vagas), auxiliar de limpeza (100), auxiliar de confecção (80), repositor de mercadorias (89), auxiliar de linha de produção (88) e atendente de lanchonete (31). Há ainda vagas para motorista de caminhão (17), pedreiro (19), engenheiro civil (8), garçom (10), vigilante (10) e diversas outras áreas do comércio, serviços, indústria e construção civil.

No recorte sem experiência, concentram-se oportunidades como operador de caixa (162), auxiliar de limpeza (75), auxiliar de linha de produção (68), reposições em supermercados (53), atendente de lojas e mercados (41) e operador de telemarketing ativo (50).

As vagas para PCD incluem auxiliar de confecção (80), vigilante (10), auxiliar administrativo (1) e estoquista (1). Já as temporárias abrangem funções como auxiliar de limpeza (14), garçom (10), engenheiro civil (8), classificador de grãos (5) e ajudante de carga e descarga (5).



O atendimento presencial da Funsat ocorre de segunda a sexta das 7h às 16h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. A orientação é manter o cadastro ativo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde é possível acompanhar as vagas, contratos de trabalho e informações sobre o Seguro-Desemprego.

