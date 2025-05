Funsat oferta 1.856 vagas para fechar a semana na Capital

Os interessados a procura de emprego podem ir na Fundação Social do Trabalho (Funsat) nesta sexta-feira (16) das 7h às 17h e se candidatar a uma das 1.856 vagas. Dentre as oportunidades, mais de 1,3 mil não exigem experiência.



São 199 empresas recrutando para funções como captações de almoxarife (1 vaga), assistente de mídias sociais (1 vaga), atendente de padaria (22 vagas), auxiliar de limpeza (148 vagas), auxiliar nos Serviços de Alimentação (195 vagas), carpinteiro (4 vagas), frentista (2 postos), motorista de caminhão (5 vagas), operador de caixa (265 postos), pedreiro (10 vagas), e ainda quatro seleções para serralheiro.



As vagas sem experiência incluem açougueiro (13 vagas), atendente de lojas e mercados (2 vagas), auxiliar de orientação educacional (3 vagas), barbeiro (3 postos), jardineiro (3 vagas), repositor em supermercados (205 vagas), além de quatro vagas ativadas para vendedor interno.



Prioritários ao público PCD (Pessoa com Deficiência), a Agência de Empregos do órgão oferece 20 anúncios, de nove funções: agente de saneamento (1), assistente administrativo (6), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (1), porteiro (1), repositor (5) e vendedor interno (1).



Para concorrer a alguma das vagas, é preciso o candidato estar com o cadastro em dia no Sine (Sistema Nacional do Emprego). Para fazer o cadastro basta ir à Funsat com os documentos e carteira de trabalho na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também