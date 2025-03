Funsat oferta 1.857 vagas; destaque é para auxiliar nos serviços de alimentação

Dentre as mais de 1.8 mil vagas de emprego ofertadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) nesta quarta-feira (26), o destaque vai para auxiliar nos serviços de alimentação, com 158 oportunidades.



O auxiliar nos serviços de alimentação ajuda no preparo de alimentos, refeições, lanches e sobremesas, ajuda na limpeza dos itens de cozinha e no serviço de copeiragem. Conforme o portal Salario.com, a média da remuneração em Mato Grosso do Sul é R$ 1.585.



Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para agente de segurança (3); analista administrativo (1); apontador de obras (1); armador de ferros (15); auxiliar de cobrança (3); auxiliar de cozinha (29); auxiliar de limpeza (133); auxiliar financeiro (3); carpinteiro (95); fiscal de prevenção (10); operador de caixa (169); pedreiro (100) e soldador (4).



Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, há 1.187 vagas disponíveis, entre elas, oportunidades para açougueiro (5); assistente de vendas (1); atendente de lanchonete (51); auxiliar de topógrafo (1); oficial de manutenção (4); repositor em supermercados (171) e trabalhador da suinocultura (4).



Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 20 vagas exclusivas: operador de telemarketing ativo e receptivo (10), repositor em supermercados (5); assistente administrativo (3) e repositor de mercadorias (2).



A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço. Confira as vagas no link.

